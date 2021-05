Arianna Crivellaro (Circolo della spada Vicenza) si qualifica per gli assoluti di fioretto

Indubbiamente un ottimo risultato a dimostrazione del grande impegno profuso da tutti in questo periodo così difficile.

Domenica, poi, é toccato alle nostre fiorettiste nella prova giovani per la qualificazione nazionale.

Bianca Bicchi, Arianna Crivellaro, Margherita Gagliardi e Laura Parlato sono state le alfiere del Circolo.

Nei gironi Arianna vince 5 assalti confermando la prestazioni di ieri nella gara assoluta (è terza nella classifica dopo i gironi), Margherita ne vince due, Bianca e Laura uno.

Tutte entrano nei 32, Bianca perde per i 16 contro Pigari di Rovigo mentre Margherita, mettendo comunque 13 botte, non riesce a superare Pianezzola della DLF.

Arianna entra nei 16 lasciando a 0 la Barbon di Conegliano ma bisogna fare un grandissimo applauso a Laura che entra nei 16 facendo un grande assalto e lasciando a 11 la Tavoschi di Mestre.

Laura viene sconfitta per entrare negli 8 dalla Visentin di Treviso ma può essere molto soddisfatta della sua gara. Arianna conferma la propria determinazione e, superando la Carrer di Mestre, passa nel tabellone successivo incontrando per il podio la Tambone di Mogliano da cui è battuta 15/12.

Entrando negli 8 si qualifica anche in questa categoria e quindi per la terza volta nelle gare Nazionali (assoluti, giovani e cadetti di FF). Così il Circolo sarà presente con i propri atleti in ben 5 gare tricolori. Bravissima Arianna e bravissimi tutti i nostri atleti che hanno partecipato a partire dall’inizio di aprile a queste gare di qualificazione.

La settimana prossima a Bolzano toccherà agli atleti del GPG e ci sarà da divertirsi!