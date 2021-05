L’Ubroker Bassano “firma” il derby di andata con Trissino: Montebello all’assalto del… Forte

HOCKEY PISTA – L’Amatori Wasken Lodi sale subito in vantaggio nella sua serie dei quarti, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno. La squadra di Bresciani regola un buon Correggio per 5-2 e sabato al PalaCastellotti é decisa a chiudere la serie.

L’Ubroker Bassano si porta avanti nella serie mettendo a segno un secondo tempo di rara intensità. E’ una lunga fase di studio quella del primo tempo ma dove il Trissino impone il ritmo e non lascia respirare gli avversari. Il primo cambio Faccin però sblocca la contesa con una bellissima girata in area. La risposta dei locali non tarda ad arrivare, colpendo dal bastone di Pablo Cancela, grazie ad una penetrazione in una statica difesa bluceleste. Emanuel Garcia però prima dello scadere fissa il 2-1 co un tiro da quasi 15 metri che entra sotto l’incrocio. Nel secondo tempo Trissino prova a gestire la pallina, ma subito Amato, con un’invenzione sul lato corto dell’area, riesce a superare Català per il 2-2. Gli ospiti rispondono subito trovando un Verona eccezionale, ma perdono slancio minuto dopo minuto. Ancora sullo stesso lato del gol di Amato, arriva il “golazo” del galiziano Cancela, un gol da cineteca con il bastone tra le gambe ed uncinando la pallina sopra le spalle di Català. E’ il 3-1 che spacca il match e che Trissino non riuscirà più a riprendere. Anche la sfortuna s’addossa al 16′ quando Festa spedisce la pallina in rete con un tiro dalla distanza deviato da un difensore avversario. L'”hombre del partido” firma l’hat-trick su un pregevole tiro diretto in alza e schiaccia, dopo averne fallito un altro poco prima. L’Ubroker fissa il 6-2 con capitan Coy e nel finale Faccin riduce al 6-3. Sabato la gara di ritorno a Trissino!

Giovedì 6 maggio secondo round di quarti con Follonica-Sarzana e Montebello-Forte dove sicuramente vivremo in diretta FISRTV altre emozioni da playoff.

Nella foto di copertina di Michele Brunello Pablo Cancela (Bassano) in una conclusione contro Adria Catala (Trissino)