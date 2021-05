Il rugby ritrova il… contatto: così gli allenamenti della Rangers Rugby Vicenza

RUGBY – Dopo lo stop alle attività sportive con contatto di ottobre 2020, con il Decreto aperture in vigore dal 26 aprile ed il successivo aggiornamento del protocollo FIR che permettono il ritorno alle normali modalità di allenamento, si può finalmente tornare a giocare a rugby.

Permane ancora qualche differenza tra le attività consentite dalle categorie di interesse nazionale e quelle di base, ma l’apertura al contatto è simbolo di un futuro più certo.

Le formazioni dalla U14 in su possono svolgere partite amichevoli con altre società a partire dal 9 maggio, mentre per le categorie del rugby di base, al momento, non è consentito lo svolgimento di attività assieme ad altre società.

