Per il Montebello una cinquina in “remuntada” e per la prima volta approda ai quarti contro il Forte dei Marmi

HOCKEY PISTA – La sorpresa arriva già ai preliminari dei playoff ed è ad opera della Tierre Chimica Montebello che ribalta il risultato dell’andata, volando per la prima volta nella sua giovanissima storia ai quarti di finale. Un 5-0 che non ammette appelli al Telea Medical Sandrigo che ha giocato sempre con l’acceleratore a mille, ma non è riuscita a superare l’MVP della serata, il portiere Edi Nicoletti. Poi merito del Montebello aver trovato una serata “sì” anche in attacco completando una rimonta a tratti clamorosa. Affronterà già giovedì sera il Forte dei Marmi sulla propria pista per cercare ancora di sorprendere.

Miguelez spacca le reti inviolate all’8’40” con un diagonale vincente. Sandrigo non molla presa, crea tanto con Vazquez e Cacau, ma sbatte sull’estremo difensore trissinese. E’ nella ripresa che la Tierre Chimica, senza il suo allenatore in panca sostituito dal secondo Jofrè, mette la quarta, inanellando un uno-due che prima pareggia i conti (era sotto di 2 reti dopo l’andata) e poi la ribalta in pochi secondi. Dei veterani Diego Nicoletti e Tataranni i due gol vincenti del 3-0. Sandrigo ha ottime possibilità di rimettere tutto in pari, ma sia Pozzato sia Poletto falliscono due grandi occasioni. Nuno Paiva in giroporta realizza il 4-0 ripescando la rete dal palo precedente. Vazquez al 18° fallisce il tiro diretto della speranza e ancora Massimo Tataranni firma su tiro diretto nel finale il definitivo 5-0. Per Sandrigo, la consolazione di giocarsi il 9° posto contro il Valdagno, l’altra eliminata dei preliminari.

Nei Playoff di Serie A2, il Forte vince nettamente contro il Sarzana per 13-1 grazie alle triplette dei top scorers Antonioni e Deinite. Affronterà la vincente di Montecchio-Thiene che si giocherà mercoledì prossimo per l’accesso successivamente alla final four di promozione dove sono già in attesa Vercelli e Viareggio.

La prossima diretta televisiva sarà a Bassano del Grappa con il primo quarto di Finale tra Ubroker Bassano e GSH Trissino, un’altra sfida che promette sorprese e spettacolo.