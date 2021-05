SCHERMA – Il 1° maggio, a Tombolo, si é svolta la qualificazione giovani di spada maschile. In pedana ci sono cinque rappresentanti del Circolo della spada Vicenza. Il veterano Emiliano Ambrosini guida la compagine con i più giovano colleghi Ian Arduini, Emile Fusa, Francesco Meneghini e Tommaso Sassaro.

Nei gironi ottima performance di Emiliano che vince tutti gli assalti giungendo secondo nella classifica generale prima delle dirette ed entrando direttamente nei 32. Tommaso ed Emili soffrono un po’ gli assalti con i loro colleghi più grandi e con una sola vittoria di collocano, qualificati per la diretta, rispettivamente al 42° e 46° posto. Ian e Francesco fanno un po’ meglio vincendo entrambi due assalti e sono vicini a 31° e 30° posto. Nelle dirette per il 32 Ian, Emil e Tommaso si fermano e non superano il turno.