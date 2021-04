L’Hockey Valdagno riammesso ai playoff: sabato dovrà rimontare lo 0-10 a tavolino con il Correggio

HOCKEY PISTA – Il Consiglio Federale della FISR riunitosi questa mattina ha deciso di modificare l’attuale normativa e di consentire al Valdagno di disputare le restanti partite, senza modificare il calendario stabilito.

In pratica: il Valdagno verrà punito con il 10-0 a tavolino per non essersi presentato nella gara di andata, ma può giocare la gara di ritorno e le fasi successive dei play off. Il principio varrà anche in futuro limitatamente al campionato in corso: una squadra che non si presenta ad una gara perde quella gara, ma può giocare quelle successive.”

Valdagno-Correggio, valido per i preliminari dei playoff gara di ritorno, quindi si giocherà regolarmente sabato 1° maggio 2021 ed il Correggio avrà il vantaggio del 10-0 della vittoria a tavolino, vista la “non presentazione” degli stessi vicentini. La squadra di Diego Mir è così riammessa ai playoff dopo la richiesta presentata e potrà essere anche in lizza sia per i quarti, se riuscisse a vincere con 11 gol di scarto contro gli emiliani, o in caso di sconfitta anche nella doppia sfida per la definizione del 9° e 10° posto contro l’altra eliminata di Montebello-Sandrigo. In ogni caso la regola del 10-0 verrà applicata limitatamente al campionato in corso in tutti i playoff, modificando la norma che era relegata solo per il campionato e non per i turni di eliminazione diretta.

La foto di copertina é di Veronica Preto