Per Tramarossa Vicenza 3 trasferte in 6 giorni: si parte giovedì da Roseto

BASKET SERIE B MASCHILE – Sarà una Tramarossa Vicenza on the road in quest’ultima settimana di regular season: i biancorossi, attesi giovedì 29 dalla sfida di Roseto, saranno di nuovo in campo domenica 2 maggio a Giulianova e martedì 4 maggio a Fabriano.

Una serie di sfide ravvicinate che ha portato la s ocietà a non farrientrare la squadra a Vicenza tra un match e l’altro: Corral e soci partiranno mercoledì per Roseto degli Abruzzi, dove resteranno fino alla sfida contro Giulianova. Successivamente, risaliranno verso le Marche per il match contro Fabriano, prima di fare rientro nella notte tra martedì e mercoledì.

Come detto, la prima sfida sarà giovedì contro la Liofilchem Roseto, match che si giocherà al

PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi giovedì 29 aprile alle ore 20.30. Per entrambe le squadre sarà un

match molto delicato. Un successo vicentino (che sarebbe l’ottavo consecutivo!) manterrebbe in

vetta i biancorossi, che scenderanno in campo già sapendo il risultato del recupero di mercoledì tra

Fabriano e Cividale. Viceversa, una vittoria abruzzese lancerebbe la Liofilchem al disperato

inseguimento delle quattro squadre che la precedono (Vicenza, Cividale, Fabriano e San

Vendemiano). Sarà quindi una garaa cruciale, decisiva per il piazzamento finale di entrambe le

compagini.

La Liofilchem è una squadra attrezzata in attacco, che segna quasi 74 punti a partita, facendo

valere delle percentuali altissime dentro l’arco (57%, solo Senigallia ha un dato migliore). È anche

una formazione che predilige gli isolamenti (appena 11 gli assist smazzati a partita) e con cui Vicenza

dovrà sportellare a rimbalzo, perché i padroni di casa concedono poco sotto le plance. In difesa, i

dati degli abruzzesi sono nella media, ma statistiche alla mano sembrerebbero vulnerabili dentro

l’arco (53% concesso in fase ad orologio).

Agli ordini di coach Tony Trullo una compagine che nelle ultime settimane ha perso pedine importanti:

difficile infatti vedere in campo la guardia Andrea Pastore, che ha riportato una frattura dello

scafoide nel match contro la Rucker Sanve lo scorso 21 aprile e quasi sicuramente non sarà della

partita. Più complesso valutare l’assenza del capitano Antonio Ruggiero, che non gioca dallo scorso

2 aprile in Coppa Italia contro Piacenza.

Non mancano comunque importanti riferimenti offensivi per Roseto: Jacopo Lucarelli, ala, sta

viaggiando a 15 punti di media a partita e si sta rivelando uno dei migliori nelle fila degli abruzzesi

da inizio anno. Per lui anche un entusiasmante 57% al tiro dentro l’arco. Nel pitturato con lui si

trovano anche Aleksa Nikolic, altro giocatore con alte percentuali al tiro da due, e un lungo di

grande esperienza e caratura come Valerio Amoroso, che oltre che fare a sportellate sotto le plance

tira con altissime percentuali dalla distanza. In cabina di regia ci sarà Edoardo Di Emidio, giocatore

dalla lunga esperienza, supportato, per motivi di necessità, dal giovane Fabio Sebastianelli,

prospetto classe 2001 che, a causa degli infortuni accorsi alla sua squadra, si sta ritagliando un ruolo

importante nelle gerarchie di Trullo. Altro giocatore fondamentale nelle economie abruzzesi è Alberto

Serafini, ala che viaggia quasi in doppia cifra di media con il 61% al tiro da due. Dalla panchina

invece usciranno tanti giovani: Cocciaretto, Palmucci, Pedicone e Valentini i principali indiziati per

entrare in campo a partita in corso.