TENNIS SERIE C FEMMINILE – Battaglia, sofferenza, sudore, sacrificio, il cuore oltre all’ostacolo.

Così si potrebbe sintetizzare la vittoria, nel campionato di serie C, della squadra B di Tennis Comunali Vicenza capitanata da Angela Canton che ha battuto per 3-1 il Circolo Tennis Bardolino.

Tutti e quattro gli incontri si sono decisi al terzo set in una giornata dalle mille emozioni. Nei singolari successi di Martina Stefani (2.8) e della stessa Canton (3.3) a fronte della sconfitta della giovanissima Greta Carretta (3.2) battuta da Sofia Pasquetto (2.8) per 6-4 4-6 6-4 dopo aver salvato due match-point e una bella rimonta. Stefani si imponeva contro la 2.8 Alessia Cecchini con il punteggio di 3-6 6-3 7-5 mentre Canton regolava Claudia Faccincani (3.1) per 6-3 2-6 6-4. Era poi il doppio composto da Stefani e Carretta a regalare i punti decisivi vincendo, anche qui in rimonta, per 2-6 6-1 109-3 contro Pasquetto/Cecchini.

Domenica il turno di riposo e poi il 9 maggio il recupero del derby cittadino con il Circolo Tennis Vicenza.

Sconfitta, invece, per 3-1 per la formazione A di Alessia Stefani impegnata in trasferta sui campi del Park Tennis Villorba.

A regalare l’unico punto alle nostre é stata la n. 1 Adele Burato (2.4) che superava Elena Covi (2.4) per 6-2 7-5. Negli altri due incontri Stefani (2.6) si arrendeva al terzo set per 6-1 2-6 2-6 contro la pariclassifica Francesca Covi mentre Alice Paterno (3.1) non riusciva a contrastare la 2.8 Nicole Iosio rimediando un doppio 6-1. Nel doppio poi il long tie-break era fatale a Burato/Paterno superate per 6-4 3-6 2-10.

Domenica 2 maggio, a chiudere il girone, la sfida casalinga con il Plebiscito Padova.