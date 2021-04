Nel derby di A2 Sarcedo batte As Vicenza con merito ma per soli 2 punti

BASKET FEMMINILE – SERIE A2 – Sarcedo vince con merito su Vicenza.

Partita come nei pronostici equilibrata ed incerta fino alla fine. Sarcedo, pur incerottato, prevale su Vicenza meritatamente sovrastandolo nettamente sui rimbalzi (44/28) e risultando preciso dalla linea dei tiri liberi (18/22). Vicenza tira meglio da fuori (43% contro il 36%), ma non basta. Evidentemente la quarta fatica in dieci giorni si fa sentire nelle gambe di Monaco e compagne. Partita malissimo, Vicenza va sotto di 14 all’inizio del secondo quarto. Qui inizia un’altra partita nella quale Vicenza, spingendo con orgoglio e grinta, si porta al 7° del terzo tempo a più sette: 44/37. La partita sembra incanalarsi per il meglio, ma non si è fatto i conti con Sarcedo che dimostra le sue qualità stringendo i denti. Supera il brutto momento e si incolla alla squadra berica.

Raccontiamo il finale. Sarcedo con Colombo si porta al 5°dell’ultimo periodo a 46/50. Ci pensano Monaco con un tiro libero e Villarruel con cinque punti a riportare la squadra avanti: 52/50; ma Viviani, bravissima, impatta. Colombo con quattro punti e Battilotti superano Vicenza. La squadra berica è in debito d’ossigeno e sembra non farcela più.

Invece con grande freddezza Villarruel mette dentro una bomba e un tiro libero portando Vicenza in parità sul 58 a 58. Finale al cardiopalma. E’ l’encomiabile Viviani a segnare il più due finale a 18 secondi dalla fine e Vicenza, ormai stremato, si deve arrendere.

Nella serata stregata l’unica buona notizia è che il settimo posto ai playoff è assicurato come l’ottavo per Sarcedo.

Un elogio particolare per Jovana Mandic che ha disputato una magnifica partita, impreziosita da 12 rimbalzi e 9/10 ai tiri liberi. Vicenza manca un’occasione d’oro per raggiungere Milano e Castel Scrivia e far suo il quinto posto. Ma non ci si può piangere addosso: non c’è il tempo! Il calendario è impietoso: si gioca mercoledì, sabato, martedì, venerdì/ sabato. Una fatica da titani. Otto partite in venti giorni sono una pazzia.

Le ragazze di Sinigaglia meritano in ogni caso un grande elogio: anche stasera, pur in evidente difficoltà, hanno saputo reagire (hanno compiuto una rimonta di 21 punti) e si sono giocate generosamente il match fino alla fine. Sarcedo si è dimostrato all’altezza della situazione e la vittoria è un premio legittimo.

Prossimo impegno vicentino mercoledì con Crema alle ore 19.30 al Palazzetto dello Sport.

TABELLINO

A.S.Vicenza – Basket Sarcedo 58-60 (10/21, 25/29, 46/44)

A.S. Vicenza: Monaco 10, Grazian ne., Lazzaro 4, Mioni 6, Gobbo 6, Villarruel 23, Tibè 9, Martines, Sartore, Tagliapietra. All. Sandro Sinigaglia

Tiri da due 18/37 tiri da tre 6/19 Tl 4/9 Roff 8 Rdif 20 Pp 19 Pr 14

Basket Sarcedo: Viviani 11, Mandic 21, Colombo 9, Battilotti 2, Carollo 11, Fumagalli 6, Garzotto ne., Meggiolaro, Merlini ne., Santarelli ne. All. Anna Zimerle.

Tiri da due18/38 tiri da tre 2/17 Tl 18/22 Roff17 Roff 27 Rtot 44 Pp 21 Pr 7.

Arbitri Federica Servillo e Chiara Tomasello.