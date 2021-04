L’Hockey Valdagno conquista la Coppa Italia femminile battendo per 6-3 la Roller Matera

HOCKEY PISTA FEMMINILE – L’Hockey Valdagno vince la Coppa Italia femminile battendo per 6-3 la Roller Matera. Una gara ineccepibile per le vicentine di Eddy Randon che mai hanno messo in discussione una vittoria voluta sin dai primi minuti, frutto di maggior precisione ed equilibrio nei reparti.

E’ dal 2003 che la Coppa Italia non lascia il Veneto. Primi minuti ad un livello veramente alto in pista e a passare in vantaggio è il Valdagno grazie alla deviazione di Cestonaro sul passaggio di Tamiozzo. All’8′ raddoppia Santochirico, ma la Roller rimane in gara con il contropiede vincente di Taccardi. Ancora Tamiozzo a segno sulla ribattuta del tiro diretto e poco dopo anche Lapolla colpisce sulla punizione di prima al minuto 10′ (2-3). Il momento decisivo arriva al 18′ quando Cestonaro devia in rete sull’assist di Tamiozzo. Lapolla fallisce un rigore al 21′ lasciando a +2 le avversarie prima dell’intervallo. Lorenzato fissa il 5-2 ancora con l’assist vincente della sua capitana, triplicando il vantaggio e mettendo in freezer la prima Coppa Italia valdagnese. Taccardi riduce le distanze, ma Santochirico rimette a +3 le sue, chiudendo così la finale sul 6-3