Capitan Roffo trascina MC Control Diavoli a Padova: mercoledì in casa il possibile match-point

HOCKEY IN LINE PLAYOFF – I Diavoli espugnano la pista di Padova in gara 2 ed ora si possono giocare il primo match point per il passaggio in finale mercoledì in casa (inizio gara ore 20.30).

La sfida è stata vinta dai vicentini con il risultato di 3-2 al termine di una gara molto combattuta ed equilibrata, con i padroni di casa che non sembravano affatto la formazione vista a Vicenza, interpretando bene il match e mettendo in difficoltà i Diavoli, meno determinati, concentrati ed incisivi del solito.

A fare la differenza a favore dei berici la qualità ed esperienza di alcuni singoli, la capacità di gestire i momenti difficili ed anche la prontezza del portiere in pista dal primo minuto, Andrea Alberti, che ha detto di no alle incursioni dei Ghosts. Ottima prova anche di Laner che ha limitato i bottino dei vicentini, meno precisi del solito sotto porta, anche per la bravura degli avversari a chiudere gli spazi.

A conferma dell’equilibrio fra le due squadre il primo tempo termina sull’1-1, con i Diavoli che passano in vantaggio dopo 9 minuti sfruttando la superiorità con bomber Delfino, dopo non aver approfittato del primo power play, e stessa cosa fanno i padroni di casa dopo poco più di un minuto con Francon.

Nella seconda frazione di gioco i Diavoli scendono in pista più convinti e dopo che Laner salva su Sigmund, passano in vantaggio con un bellissimo gol di capitan Roffo che di rovescio sorprende tutti, compreso il golie patavino. I Ghosts reagiscono subito, impegnano Alberti e, alla penalità chiamata a Baldan, proprio allo scadere, raggiungono il pareggio con Francon. Vicenza ci prova con Frigo e sulla ribattuta con Wennerstrom, ma Laner è sempre attento, così come Alberti su conclusione di Calore.

Grande occasione per Vicenza con il portiere dei Ghosts che devia sul palo il tiro di Sigmund e ribatte di gambale la conclusione di Delfino. Occasioni da entrambe le parti e qualche errore, poi i Diavoli usufruiscono di un power play, ma solo con le squadre in parità passano di nuovo in vantaggio grazie a capitan Roffo. Negli ultimi cinque minuti i Diavoli cercano di gestire il vantaggio senza troppi rischi grazie alla grande capacità di Sigmund di portare a spasso il disco mentre i Ghosts tentano il tutto per tutto.

Finisce con una vittoria di misura per i vicentini che si giocano mercoledì 28 aprile in casa la prima possibilità di chiudere la serie e staccare il biglietto per la finale, ma contro Padova non sarà affatto facile, serviranno massimo impegno e determinazione per ottenere un altro successo.

“E’ stata una partita combattutissima e durissima – ha commentato a caldo il capitano biancorosso Luca Roffo – I Ghosts si sono fatti trovare molto pronti, il loro portiere ha giocato benissimo, anche se un po’ ce l’aspettavamo e sapevamo che era dura. Avevamo detto che non sarebbe stata facile questa sfida e non lo sarà neppure gara 3. Sappiamo benissimo che non è già scritta questa serie, ma dobbiamo guadagnarcela e forse questa partita così combattuta ci farà bene e ci servirà di lezione perché ci fa capire che non siamo invincibili, che dobbiamo far fatica, dobbiamo sacrificarci per essere migliori degli altri”.

– Un pronostico per gara 3 mercoledì a Vicenza?

“Loro arriveranno per dare l’assalto e giocarsi l’ultima spiaggia, quindi mi aspetto una partita dura come questa sera, in cui hanno fatto benissimo e hanno dato tutto. Sarà una sfida altrettanto difficile, l’importante è superarla e vincerla perchè noi vogliamo assolutamente chiudere la serie”.

Ghost Padova 2-3 (1-1)

Ghosts Padova: Laner, Morandin, Francon, Campulla L., Calore E., Masiero, Pagnoni, Carron Davide, Campulla F., Sobberi, Carron Daniele, Pietrobon, Zorzo, Zanette, Mengato, Monferone. All. R. Cantele

Mc Control Diavoli Vicenza: Alberti, Frigo M., Wennerstrom, Delfino, Dell’Uomo, Sigmund, Centofante, Ustignani, Trevisan, Roffo, Pace, Baldan, Frigo N. Allenatore: Angelo Roffo

Arbitri: Ferrini e Gallo

RETI. PT: 9.09 Delfino (V) pp, 10.24 Francon (P) pp; ST: 23.28 Roffo (V), 27.37 Francon (P), 34.19 Roffo (V).