E’ finita l’attesa. Sabato 24 aprile torna in edicola il nuovo numero di Sportvicentino in abbinata a GuidACI la rivista diretta da Roberto Cristiano Baggio.

Copertina come già anticipato dedicata a Laura Strati (Atletica Vicentina) che si racconta in una bella intervista a 360 gradi. E poi riflettori puntati su Andrea Zambonin, ex Rangers Rugby Vicenza, oggi al

Calvisano e convocato in azzurro. Ancora la giovane promessa dello sci Marta Giaretta (Falconeri Ski Team) che ha conquistato tre titoli italiani nella categoria Ragazze. Un altro giovanissimo Massimiliano Fucile (Tennis Comunali Vicenza) secondo al torneo Junior Next Gen Italia di Verona.

Si va in… acqua con la Rangers Pallanuoto Vicenza raccontata da Mirco Dal Bosco.