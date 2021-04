Sandrigo e Scandiano sotto i riflettori televisivi chiudono mercoledì sera la regular season dell’hockey su pista

HOCKEY PISTA – L’ultimo atto della regular season 2020-21 è il posticipo televisivo tra Telea Medical Sandrigo e Roller Hockey Scandiano. Una sfida che servirà ad entrambe le squadre per trovarsi preparate agli impegni post-season. Il Sandrigo è già certo del record di punti della sua storia ed è al suo terzo miglior risultato di sempre dopo il 7° del ’96-97 e 8° nel ’95-96.

Una stagione giocata a buon livello, inframezzata da passaggi a vuoto, che non le ha permesso di giocare per un posto più prestigioso: il preliminare dei playoff è un ottimo risultato e con i risultati delle ultime settimane, contro il Montebello sarà un braccio di ferro tutto da vivere, perchè nulla sembra scontato in questo campionato. Lo Scandiano ha bisogno di punti, invece, per i playout per cercare l’impresa per ribaltare il penultimo posto, che vorrebbe dire retrocessione.

Entrambe in questa stagione hanno sofferto in zona gol, ma se i vicentini in diverse gare sono riusciti ad uscirne positivamente, i rossoblu non sono stati sempre efficaci: in difesa però si sono viste spesso delle partite decisamente più convincenti. Sabato scorso il Sandrigo ha fatto sudare le proverbiali sette camicie al Forte dei Marmi, cedendo di misura 2-1. Lo Scandiano a Sandrigo raggiunge il traguardo delle 100 gare in regular season in A1. E’ la ottava sfida tra Sandrigo e Roller Scandiano in regular season. Il bilancio a Sandrigo: 2 vittorie, 1 pareggio, 0 vittorie del Roller Scandiano. Per i reggiani l’ultimo obiettivo rimasto è quello di cancellare lo zero nei punti raccolti nel girone di ritorno, unica squadra a detenere questo dato negativo. Dirigeranno l’incontro il giovinazzese Alfonso Rago ed il milanese Giorgio Fontana, in diretta televisiva su MS Sport (digitale terrestre) e MS Channel (canale 814 FTA di Sky).

Dopo questo ultimo atto, ci si tufferà nel weekend della Coppa Italia, il primo weekend dopo 18 mesi dove si assegnerà un trofeo nazionale. Tra una settimana esatta al via i preliminari dei playoff con Correggio-Valdagno (martedì in diretta TV) e Sandrigo-Montebello (mercoledì) con il ritorno a campi invertiti, rispettivamente sabato 1° e domenica 2 maggio. Quarti al via il 5-6 maggio con le migliori otto della Serie A1