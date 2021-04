HOCKEY SU PISTA – La guida ai playoff ed ai playout di Serie A1 e Serie A2

PLAYOUT SERIE A1 2021

Dopo tanti anni ritornano i playout, ma questa volta riservati alle ultime quattro classificate e non, come in passato, la terz’ultima e la quart’ultima contro la terza e quarta della Serie A2.

E’ un girone di andata e ritorno in sei weekend dove si decideranno le due retrocesse, cioè quelle squadre che hanno guadagnato meno punti delle altre dopo il girone. La classifica di partenza è stabilita con metà dei punti della stagione regolare: Grosseto 14, Monza 13, Scandiano 3, Breganze 2. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su FISRTV.

PRIMA GIORNATA (Tutte in Diretta FISRTV.it)

Sabato 24 aprile 2021 – ore 20:45 – EDILFOX GROSSETO x LANARO BREGANZE

Sabato 24 aprile 2021 – ore 20:45 – TEAMSERVICECAR MONZA x ROLLER HOCKEY SCANDIANO

SECONDA GIORNATA (Tutte in Diretta FISRTV.it)

Sabato 1° maggio 2021 – ore 20:45 – ROLLER HOCKEY SCANDIANO x EDILFOX GROSSETO

Sabato 1° maggio 2021 – ore 20:45 – LANARO BREGANZE x TEAMSERVICECAR MONZA

TERZA GIORNATA (Tutte in Diretta FISRTV.it)

Sabato 8 maggio 2021 – ore 20:45 – ROLLER HOCKEY SCANDIANO x LANARO BREGANZE

Sabato 8 maggio 2021 – ore 20:45 – TEAMSERVICECAR MONZA x EDILFOX GROSSETO

QUARTA GIORNATA (Tutte in Diretta FISRTV.it)

Sabato 15 maggio 2021 – ore 20:45 – LANARO BREGANZE x EDILFOX GROSSETO

Sabato 15 maggio 2021 – ore 20:45 – ROLLER HOCKEY SCANDIANO x TEAMSERVICECAR MONZA

QUINTA GIORNATA (Tutte in Diretta FISRTV.it)

Sabato 22 maggio 2021 – ore 20:45 – EDILFOX GROSSETO x ROLLER HOCKEY SCANDIANO

Sabato 22 maggio 2021 – ore 20:45 – TEAMSERVICECAR MONZA x LANARO BREGANZE

SESTA E ULTIMA GIORNATA (Tutte in Diretta FISRTV.it)

Sabato 29 maggio 2021 – ore 20:45 – LANARO BREGANZE x ROLLER HOCKEY SCANDIANO

Sabato 29 maggio 2021 – ore 20:45 – EDILFOX GROSSETO x TEAMSERVICECAR MONZA

PLAYOFF PROMOZIONE SERIE A2 2021

Oltre alla nuova fisionomia del Campionato di Serie A2, c’è anche una seconda fase davvero elettrizzante perchè è riservata alle migliori 10 classificate, le cinque di ogni girone. Le prime dei due gironi sono già qualificati per l’ultima fase, cioè la Final Four di promozione. Le altre otto saranno scremate in due scontri per arrivare a solo due finaliste insieme a Engas Vercelli e CGC Viareggio, già ammesse. Le qualificate sono: Roller Bassano, Montecchio Precalcino, Hockey Thiene e Trissino 05 per il girone A, SGS Service Forte dei Marmi, HP Matera, Roller Matera e Gruppo Gamma Sarzana per il girone B. Si scontreranno prima le quattro squadre di ogni girone (definiti Ottavi) e poi le vincitrici si incroceranno per definire le due semifinaliste (Quarti) in turni di Andata e Ritorno. Alcune gare andranno su FISRTV.IT altre tra Facebook e Youtube delle singole società.

PLAYOFF PROMOZIONE

FASE 1 – Ottavi di finale – Gara di Andata

Ottavo #1: Sabato 24 Aprile 2021 ore 20:45 – TRISSINO 05 x ROLLER BASSANO

Ottavo #2: Sabato 1° Maggio 2021 ore 20:45 – THIENE HOCKEY x MONTECCHIO PRECALCINO (Diretta FISRTV.it)

Ottavo #3: Sabato 24 Aprile 2021 ore 17:00 – GRUPPO GAMMA SARZANA x SGS SERVICE FORTE DEI MARMI (Diretta FISRTV.it)

Ottavo #4: Sabato 24 Aprile 2021 ore 20:45 – ROLLER MATERA x HP MATERA

FASE 1 – Ottavi di finale – Gara di Ritorno – Sabato 1° maggio 2021

Ottavo #1: Sabato 1° Maggio 2021 ore 20:45 – ROLLER BASSANO x TRISSINO 05

Ottavo #2: Mercoledì 4 Maggio 2021 ore 20:45 – MONTECCHIO PRECALCINO x THIENE HOCKEY

Ottavo #3: Sabato 1° Maggio 2021 ore 20:45 – SGS SERVICE FORTE DEI MARMI x GRUPPO GAMMA SARZANA (Diretta FISRTV.it)

Ottavo #4: Sabato 1° Maggio 2021 ore 20:45 – HP MATERA x ROLLER MATERA