Una doppietta di Michele Marchetti regala alla Migross Asiago la finale di Alps Hockey League

La Migross Supermercati Asiago Hockey è in Finale!

La squadra Giallorossa batte in Gara 5 lo Jesenice 1-2 e stacca il biglietto per la sua terza Finale di Alps Hockey League!

Parte bene l’Asiago che dopo tre minuti impensierisce Us con una conclusione di Magnabosco, che il goalie sloveno non riesce a trattenere, ma per sua fortuna Rosa appostato davanti alla porta non arriva sul rebound. Poco dopo occasione per i padroni di casa che non finalizzano un contropiede con Dumic e con Vallini che respinge il successivo tiro ravvicinato di Heber. Al 7’ pericolosissimo Jezovsek davanti alla porta, ma l’attaccante sloveno si fa ipnotizzare da Vallini. A metà tempo torna a farsi sentire l’Asiago che conclude due volte con Magnabosco e Gellert prima che Rosa venga steso davanti alla porta, regalando il primo powerplay di giornata ai Giallorossi. In superiorità numerica gli Stellati non riescono a fare male ai padroni di casa e così il risultato rimane di 0-0. Lo Jesenice prima della sirena ha due occasioni per passare in vantaggio: prima con Svetina, il cui tiro deviato da Vallini finisce a fil di palo, poi con Saso Rajsar che viene murato dal goalie Stellato.

Dopo un minuto dall’inizio della frazione centrale c’è l’incursione di Saso Rajsar, fermato solo dall’intervento strepitoso di Vallini. Al 3:27 lo Jesenice passa a condurre con Sodja che riesce a battere il portiere Giallorosso con un ottimo giro porta. Al 5’ Asiago pericoloso con la prima linea, ma Us salva i suoi. All’8’ contropiede solitario di Tomazevic, che sulla sua strada trova nuovamente Vallini. A metà tempo tiro insidioso di Mantenuto, respinto da Us. Al 13’ i Leoni colpiscono in contropiede con la seconda linea: Casetti tocca il disco mettendolo davanti alla porta di Us, Michele Marchetti riesce a deviarlo tra i gambali di Us, pareggiando l’incontro. Quattro minuti più tardi, Mantenuto ingrana la quarta sulla destra, c’è una penalità differita per un gancio con bastone ai suoi danni, ma prima che lo Jesenice riesce a toccare il disco arriva Michele Marchetti che raccoglie il puck vagante davanti alla porta e lo trasforma in goal. La squadra di Mattila può così andare al riposo in vantaggio di una rete.

Nel terzo tempo l’Asiago fallisce il colpo del K.O. in un paio di occasioni, la più clamorosa con Rosa che, servito da Casetti davanti alla porta, non riesce a battere Us. La squadra di Mattila però è ordinata e non lascia spazio agli sloveni che di fatto non risultano mai pericolosi dalle parti di Vallini. Negli ultimi minuti succede un po’ di tutto, la partita diventa fisica e nervosa, gli arbitri lasciano correre, forse un po’ troppo. A due minuti dal termine Tomazevic si fa prendere dai nervi e rifila una bastonata a Forte, due minuti. Mattila chiama il time-out per gestire al meglio un powerplay che può soffocare le speranze slovene, ma i Leoni non riescono a gestire il puck, gli sloveni conquistano il disco e tolgono il portiere. I Giallorossi falliscono il goal in due occasioni ma si difendono bene. A 5 secondi dal termine penalità per Michele Marchetti e rissa a centrocampo ma per lo Jesenice non c’è più tempo e l’Asiago può festeggiare il passaggio alla Finale!

La Migross Supermercati Asiago Hockey torna in Finale di Alps Hockey per la terza volta e a breve scoprirà quale sarà il suo avversario tra l’Olimpija e il Lustenau.

Jesenice: Us (Avsenik), Tavzelj, Urukalo, Rajsar P., Crnovic, Masic, Scap, Sersen, Svetina, Sodja J., Sturm, Tavcar, Planko, Stojan, Glavic, Rajsar S., Hebar, Kocar, Jezovsek, Dumic, Tomazevic.

Asiago: Vallini (Stevan L.), Forte, Mantenuto, McParland, Olivero, Dal Sasso, Tessari M., Miglioranzi, Stevan M., Casetti, Tessari A., Frei, Vankus, Marchetti S., Ginnetti, Lievore, Gellert, Marchetti M., Rosa, Magnabosco.