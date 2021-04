Gioia al tie-break per Volley Montecchio Sorelle Ramonda Ipag

Dopo l’importantissima vittoria esterna per 3-1 a Montale, le Sorelle Ramonda Ipag Montecchio trovano altri due importantissimi punti al Centro Pavesi di Milano, trovando la vittoria al tie-break contro le azzurrine del Club Italia Crai. Le ragazze di Fangareggi partono a spron battuto nella prima frazione salvo subire la rimonta sul finale dalla ragazze di Bellano che si riportano sotto fino al 23-24, ma non riescono ad impattare la parità, con il set che si chiude sul 23-25. Scacchetti e compagne impongono il proprio gioco anche nel secondo parziale (22-25), mentre nel terzo arriva la vera reazione delle padroni di casa, capaci di riaprire la partita prendendosi nettamente il parziale sul 25-16 e portare le ospiti al quinto set, vincendo rocambolescamente ai vantaggi la quarta frazione sul 29-27. Al tie-break, la maggiore fame di punti di Montecchio prevale 12-15, con ottime prestazioni per Cagnin e soprattutto Bartolini, quest’ultima la migliore delle sue al centro con 17 punti. Top scorer dell’incontro l’azzurrina Ituma con 19 palloni messi a terra.

CLUB ITALIA CRAI-VOLLEY MONTECCHIO 2-3 (23-25 22-25 25-1629-27 12-15)

CLUB ITALIA CRAI: Graziani 10, Bassi 12, Nwakalor 11, Pelloia 3, Gardini 10, Ituma 19, Armini (L) 1, Nervini 8, Trampus 1, Barbero, Monza, Frosini, Giuliani (L). Non entrate: Marconato. All. Bellano.

SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO: Scacchetti 1, Mangani 11, Bovo 12, Cagnin 15, Bartolini 17, Battista 8, Monaco (L), Covino 5, Canton. Non entrate: Imperiali (L), Rosso, Brandi. All. Fangareggi.

ARBITRI: Pasin, Pozzi.

NOTE – Durata set: 25′, 24′, 21′, 31′, 15′; Tot: 116′.