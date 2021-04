L’Arzignano Valchiampo rinvia la gara di domenica a Campodarsego

CALCIO SERIE D – Dopo il ritorno al successo in campo si ferma nuovamente l’Arzignano Valchiampo.

A seguito, infatti, dei tamponi molecolari effettuati sono state riscontrate alcune positività nel gruppo squadra. Immediatamente sono state applicate tutte le disposizioni previste dal protocollo FIGC, confermate anche dalla ULSS 8 Berica, con cui la società ha preso immediatamente contatto.

In serata, dopo formale richiesta da parte del club gialloceleste è stato ufficializzato dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti il rinvio della gara programmata per domenica 18 aprile 2021 Campodarsego – FC Arzignano Valchiampo, valida come undicesima giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie D.