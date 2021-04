L’atletica veneta lancia la nuova stagione: oltre 80 le gare in programma

ATLETICA – L’atletica veneta lancia la nuova stagione estiva. Oltre ottanta le manifestazioni in calendario – da qui a fine anno – tra pista, strada e montagna.

La stagione su pista, parzialmente riscritta in seguito al perdurare dell’emergenza sanitaria, è già iniziata domenica scorsa a Vittorio Veneto con il campionato regionale di staffette. Prossimo appuntamento, domenica 18 aprile a Treviso, in occasione del 18° Atletica Triveneta Meeting che assegnerà i titoli regionali di corsa (10.000 metri a livello assoluto, 30 minuti gli allievi, 20 minuti le allieve) per gli atleti di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino. L’annata in pista offrirà anche la finale Oro dei campionati italiani assoluti di società, in programma il 18 e 19 settembre a Caorle, e l’ultimo atto della rassegna nazionale allievi di prove multiple, previsto nello stesso weekend ad Abano Terme.

Riflettori puntati anche sui meeting internazionali di Conegliano (2 giugno), Vittorio Veneto (9 giugno) e Padova (11 luglio). Su strada, con diversi appuntamenti slittati dai primi mesi del 2021 al secondo semestre dell’anno a causa della pandemia, spiccano le maratone di Padova (26 settembre), Venezia (24 ottobre) e Verona (21 novembre), ma anche la Gensan Giulietta & Romeo Half Marathon di Verona (13 giugno), la Moonlight Half Marathon di Jesolo (26 giugno), La Mezza di Treviso (10 ottobre), la Cangrande Half Marathon di Verona (21 novembre) e la Maratonina della Città Murata di Cittadella (19 dicembre), oltre al ritorno della Belluno-Feltre Run (19 settembre, in abbinamento alla mezza maratona).

Il tricolore sventolerà il 26 giugno a Pieve di Soligo, nel Trevigiano, in occasione dei campionati italiani master di corsa su strada sui 5 km. La stagione della corsa in montagna, dopo il campionato di Nordest in programma domenica 18 giugno a Tramonti di Sopra (Pordenone), scatterà nel Veneto il 9 maggio con il campionato regionale individuale che si terrà sugli ormai classici saliscendi di Valpiana, nel Bellunese.

Unica data ancora senza sede, il campionato regionale cadetti di società di prove multiple, in calendario per il 3 e 4 luglio: candidatura cercasi.

Ecco le date del calendario veneto estivo 2021 (aggiornamento al 15 aprile).

APRILE – 18: 18° Atletica Triveneta Meeting, 3° Memorial Magalì Vettorazzo, 2^ edizione de “Il Miglio di Aldo”, manifestazione valida come campionato di società assoluto di corsa (10.000 metri) e campionato regionale individuale assoluto, promesse, juniores e allievi di corsa (Treviso). 24: Ludi del Bo, Memorial Alberto Pettinella, campionato regionale universitario, 1^ tappa di Coppa Veneto, pista (Padova). 24-25: campionati regionali individuali assoluti, promesse, juniores e allievi di prove multiple e fase regionale del campionato di società allievi di prove multiple (Agordo, BL). 25: 20° Junior Meeting, pista (Conegliano, TV). 25: Pole Vault Ouverture, gara assoluta, master e cadetti di salto con l’asta (Palaindoor di Padova).

MAGGIO – 1-2: meeting regionale assoluto, allievi e master (San Biagio di Callalta, TV). 8-9: meeting regionale assoluto e allievi (Vicenza). 9: campionato regionale individuale di corsa in montagna, 1^ prova del campionato di società assoluto e giovanile di corsa in montagna (Valpiana Limana, BL). 15-16: meeting regionale assoluto e allievi (Vicenza). 15-16: meeting regionale master (San Biagio di Callalta, TV). 22-23: meeting regionale assoluto, allievi e master (Padova). 29: 10° Ultrabericus, trail (Vicenza). 29-30: campionati regionali individuali assoluti, pista (Mestre, VE). 30: campionato regionale individuale di marcia, tutte le categorie, pista (Abano Terme, PD).

GIUGNO – 2: 40° Trofeo Pindemonte, memorial Tommasi Romano, 2^ tappa di Coppa Veneto, pista (Verona). 2: 30° Meeting Città di Conegliano (Conegliano, TV). 4: 31^ Corritreviso, strada (Treviso). 4: 3^ ed. Salti in piazza (Padova). 5: 4^ gara open di mezzofondo, memorial “Massimiliano Valle”, 3^ tappa di Coppa Veneto, pista (Murano, VE). 5: CMP Venice Night Trail (Venezia). 6: campionato regionale master di pentathlon lanci, 10.000 metri e staffette 100/200/300/400, 4×800 F, 4×1500 M (Mestre, VE). 6: Trail del Contrabbandiere, campionato regionale individuale di trail corto, 2^ prova campionato assoluto di società di corsa in ambiente naturale (Pove del Grappa, VI). 9: Meeting internazionale ATL-Etica, memorial prof. Ivo Merlo (Vittorio Veneto, TV). 13: 14^ Gensan Giulietta & Romeo Half Marathon (Verona). 13: 3^ tappa Circuito tricolore Nordic Walking agonistico (Bassano del Grappa, VI). 19-20: Campionato regionale cadetti di società su pista (Abano Terme, PD). 20: Cansiglio Run, corsa in montagna (Pian del Cansiglio, BL-TV). 26: 11^ Moonlight Half Marathon (Jesolo, VE). 26: Moonlight HM 10.3 (Jesolo, VE). 26: 11° memorial “Romeo Dilli”, 4^ tappa di Coppa Veneto, pista (Feltre, BL). 26: campionato italiano individuale master di corsa su strada 5 km (Pieve di Soligo, TV). 26: campionato regionale individuale master di corsa su strada 5 km e campionato regionale individuale giovanile (ragazzi, cadetti, allievi) di corsa su strada (Pieve di Soligo, TV).

LUGLIO – 3-4: campionato regionale individuale di prove multiple ragazzi e Trofeo Coni Veneto, pista (Grumolo delle Abbadesse, VI). 3-4: campionato regionale cadetti di società di prove multiple (sede da destinare). 4: 2° Meeting di San Biagio, Memorial Benvenuto Pasqualini (San Biagio di Callalta, TV). 9: Memorial Rino Santinello, pista (Abano Terme, PD). 10: Trofeo regionale promozionale di marcia, strada (Dolo, VE). 10: 1° Mura Trail (Verona). 10: Trail dei Cimbri (Vittorio Veneto, TV). 10: Pole Vault Days – 2^ tappa (Mestre, VE). 11: 34° Meeting internazionale Città di Padova. 11: Corsa in montagna sul Montello, 3^ prova campionato regionale assoluto di società e 2^ prova campionato regionale giovanile di corsa in ambiente naturale (Volpago del Montello, TV). 14: Meeting regionale open “Fratelli Brazzale” (Vicenza). 17: Pole Vault Days – 3^ tappa (Villorba, TV). 17: Meeting Ostacoli Veneti, 5^ tappa di Coppa Veneto (Vedelago, TV). 24-25: campionati regionali individuali master, pista (Agordo, BL). 31: Pole Vault Days – 4^ tappa (Ponzano, TV).

AGOSTO – 5: 1^ Summer Run Sprint, strada (Belluno). 10: Pole Vault Days “700 stelle volano con Giotto” (Padova). 27: Mezzofondo a Bussolengo, 1^ giornata, pista (Bussolengo, VR). 28: 32° Giro delle Mura Città di Feltre, strada (Feltre, BL).

SETTEMBRE – 3: Mezzofondo a Bussolengo, 2^ giornata, pista (Bussolengo, VR). 4-5: campionato regionale individuale cadetti di prove multiple (Rossano Veneto, VI). 5: 30° Trofeo Gino Zanon, meeting nazionale, 6^ tappa di Coppa Veneto, pista (Rossano Veneto, VI). 11: 3° Serenissima Para Athletics Meeting (Cassola, VI). 11-12: campionati regionali individuali allievi e juniores (Verona). 12: Mennea Day (Cassola, VI). 12: Bibione Half Marathon, valida come campionato regionale assoluto, promesse, juniores e master di mezza maratona (Bibione, VE). 18: 5^ tappa Circuito tricolore Nordic Walking agonistico (Mestre, VE). 18: campionato regionale Nordic Walking assoluto e master (Mestre, VE). 18-19: campionato italiano assoluto di società su pista, finale Oro (Caorle, VE). 18-19: campionato italiano allievi di società di prove multiple, finale nazionale (Abano Terme, PD). 18-19: campionati regionali individuali cadetti, pista (Vittorio Veneto, TV). 18-19: 27^ Lupatotissima, pista (Bussolengo, VR). 19: La Mezza di Borgo Valbelluna (Borgo Valbelluna, BL). 19: Belluno-Feltre Run 30 km (Belluno-Feltre). 26: 22^ Padova Marathon, valida come campionato regionale assoluto, promesse e master di maratona (Padova). 26: 12^ Padova Half Marathon (Abano Terme-Padova). 26: campionato regionale ragazzi di società, pista (San Biagio di Callalta, TV).

OTTOBRE – 2: 7^ Bibione Run Ten Miles, strada (Bibione, VE). 3: campionato regionale individuale ragazzi (Marostica, VI). 3: 7^ Strarzignano-Trofeo Autovega, strada (Arzignano, VI). 10: La Mezza di Treviso – International Half Marathon (Treviso). 17: 8^ La 10 di Bardolino, campionato regionale 10 km su strada assoluto, juniores, promesse e master (Bardolino, VR). 24: Venicemarathon (Stra-Venezia). 24: VM 10,4 KM (Mestre, VE).

NOVEMBRE – 7: 3^ Maratonina di San Biagio (San Biagio di Callalta, TV). 21: 20^ Verona Marathon (Verona). 21: 8^ Cangrande Half Marathon (Verona). 21: Last 10 km (Verona).

DICEMBRE – 5: 12^ Prosecco Run, strada (Vidor, TV). 8: Marcia del Giocattolo (Verona). 19: 9^ Maratonina della Città Murata, Memorial Lino Pasquale (Cittadella, PD).

IL CALENDARIO ESTIVO VENETO 2021

L’ATTIVITA’ DEI MASTER