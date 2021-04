Vicenza Marathon – prime gare ed arrivano ottimi risultati

Il green di Vicenza Marathon in questo fine settimana hanno ottenuto importanti risultati che dimostrano come la società stia crescendo e dando frutti sempre più evidenti. Archiviata la Maratona di Sabaudia, causa annullamento prescritto dal prefetto, il gruppo presieduto da Riccardo Solfo si è cimentato con alcuni atleti alla Strasimeno di Castiglione sul Lago, a Perugia, ed ai campionati regionali di staffetta 4×400 in pista a Vittorio Veneto. A Perugia grande prova per Antonio Grotto (SM70) che ha corso la sua 971° distanza lunga in carriera chiudendola in 6h48’ aggiudicandosi così la 202° posizione su 298 classificati. Nella distanza di 21km stessa posizione per Roberto Artini (SM65) in 1:53′ su 338 classificati.

Fantastiche le 4 donne Green protagoniste della 4X400 in pista a Vittorio Veneto ai Campionati Regionali di Staffetta dove, per la prima volta insieme, si sono classificate 2° nella categoria SF45 e 3° assolute in 5:15:43 capitanate dall’esordiente in Green Sabrina “wonder woman” Castello con Marianna Rigoni, Elisa Saterini e Tiziana Scorzato.