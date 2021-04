PESISTICA – Federica Vacca conquista il titolo regionale nella categoria 64KG

Si sono svolti al Palafilkam di Ostia Lido – ROMA, da venerdi 9 a domenica 11 aprile 2021 i Campionati Italiani Assoluti 2021 di lotta greco romana.

Imponenti misure di sicurezza richieste per il rispetto di tutte le normative anti-covid. La competizione è stata suddivisa su tre giornate di gara (lotta femminile il venerdì, lotta greco romana il sabato e lotta libera la domenica) per ridurre il più possibile l’affollamento. Tutti gli atleti e i tecnici/accompagnatori sono stati sottoposti a un doppio tampone per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

Per l’APD Lotta Pesi Umberto 1° 1875 Vicenza, sabato 10 ha gareggiato, nella categoria al limite dei 130 kg, il forte atleta Alessandro Urso. Raggiunti i quarti di finale, Alessandro ha incontrato l’esperto Giacomo Giuffrida della società Sporting Club (Roma). L’incontro, molto combattuto, è purtroppo terminato con una sconfitta per il nostro atleta, nonostante un miglioramento di prestazione che fa ben sperare i tecnici per le competizioni future.