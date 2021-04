L’Arzignano punta ad un pronto riscatto dopo il derby: mercoledì al Dal Molin arriva il Sedico

Dopo aver interrotto a Cartigliano la serie di quattro vittorie di fila, i giallocelesti tornano a giocare tra le mura amiche contro i dolomitici. Si gioca mercoledì pomeriggio con fischio d’inizio per le 15. Diretta Streaming e Diretta Scritta sulla pagina Facebook “FC Arzignano Valchiampo”

CALCIO SERIE D – Voglia di rialzare subito la testa e puntare ad un pronto riscatto in casa FC Arzignano Valchiampo, coi giallocelesti che saranno chiamati dal turno infrasettimanale di mercoledì pomeriggio allo Stadio Dal Molin, quando alle 15.00 di fronte ci si troverà l’Union San Giorgio Sedico, reduce dall’impresa di domenica scorsa quando ha battuto di misura la capolista Trento. L’Arzignano Valchiampo è reduce dal ko nel derby di Cartigliano, che di fatto ha interrotto una serie positiva di quattro vittorie di fila in campionato, ed è attualmente al nono posto della classifica, con 39 punti in 26 partite, frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte. 28 gol fatti e 24 subiti per i giallocelesti, che finora al Dal Molin hanno collezionato 5 vittorie (Cartigliano, Cjarlins, Ambrosiana, Campodarsego e Feltre), 4 pareggi (Chions, Adriese, Virtus Bolzano e Caldiero), e 3 sconfitte (Este, Belluno e Trento), mentre in trasferta hanno collezionato 6 vittorie (Feltre, Sedico, Luparense, Belluno, Adriese e Virtus Bolzano), 2 pareggi (Trento e Montebelluna) e 6 sconfitte (Caldiero, Chioggia, Mestre, Manzano, Este e Cartigliano). Nella classifica marcatori comanda Valenti con 7 reti, seguito da Lisai e Forte con 5, Calì con 4, Villanova con 2, chiudono Molnar, Monni, Altinier, Rossi e Borges con 1. Di contro ci sarà il Sedico anch’esso nono in classifica con 39 punti, ma in 28 partite, frutto di 10 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte. 40 i gol fatti, 32 quelli subiti. In trasferta finora dolomitici hanno conquistato 4 vittorie (Adriese, Ambrosiana, Belluno, Feltre), 5 pareggi (Chions, Este, Montebelluna, Manzanese, Campodarsego) e 5 ko (Muzane, Delta Porto Tolle, Trento, Chioggia, Cartigliano). Comanda la classifica marcatori Marcolin con 13 reti, seguito da Sottovia con 5, Bartulovic, Pilotti e Varano con 3, Minicucci, Sinani e Tibolla con 2, Boccafoglia, Girasole, Guarracino, Ostojic, Poletto, Serena e Simoni con 1. La gara di andata terminò 1-0 per l’Arzignano, con gol decisivo di Lisai ad un minuto dall’intervallo. La partita sarà a porte chiuse, con la possibilità di seguire il match in Diretta Streaming e Diretta Scritta sulla pagina Facebook “FC Arzignano Valchiampo”. Forza ragazzi, Forza FC Arzignano Valchiampo!

Nicola Ciatti

Ufficio Comunicazione FC Arzignano Valchiampo