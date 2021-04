Vittoria per l’Unione Volley Montecchio in trasferta nel Modenese: 3-1 al Montale

VOLLEY FEMMINILE SERIE A2 – Altra vittoria dopo quella di Pasqua per le ragazze di Mario Fangareggi: il Sorelle Ramonda Ipag Montecchio impegnato nel pool salvezza ha battuto a Castelnuovo Rangone (Modena) l’Excacer Montale per 3 set a 1. Le vicentine hanno subito le padrone di casa nel primo set che si è concluso sul 25-20. Poi hanno pareggiato nel secondo fino 21-25. Clamoroso calo dell’Excacer Montale nel terzo set (13-25). Combattutissimo il quarto set finito 22-25 che Montecchio vince portandosi a casa 3 punti utilissimi per la salvezza.

Prossimo match per Montecchio in casa al Palacollodi il 18 aprile contro Club Italia Crai, e poi ultima partita a Torino il 25 aprile.

EXACER MONTALE – SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO 1-3 (25-20 21-25 13-25 22-25)

EXACER MONTALE: Aguero 11, Gentili 4, Lancellotti, Brina 12, Fronza 14, Botarelli 17, Bici (L), Pinali 1, Rubini 1, Saccani, Cigarini, Blasi. Non entrate: Venturelli (L). All. Tamburello.

SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO: Scacchetti 2, Cagnin 18, Bovo 9, Mangani 13, Battista 21, Bartolini 13, Monaco (L), Canton 1. Non entrate: Brandi, Bastianello, Imperiali (L), Rosso, Covino. All. Fangareggi.

ARBITRI: Fontini, Marotta. NOTE – Durata set: 25′, 27′, 22′, 28′; Tot: 102′.