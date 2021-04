L’Arzignano Valchiampo interrompe nel derby con il Cartigliano la sua serie positiva

L’Arzignano Valchiampo interrompe a Cartigliano la sua serie positiva di quattro vittorie di fila, venendo sconfitto nel derby per 1-0. Al “Fair Play” vincono i padroni di casa, con una rete decisiva a metà della prima frazione di gioco.

SCELTE – Mister Bianchini deve rinunciare a Calì, Forte, Cuccato e Cavaliere, davanti ad Enzo schiera una difesa a quattro con Pasqualino e Rossi esterni, con Molnar e capitan Bigolin centrali; in mezzo al campo Sammarco gioca al fianco di Antoniazzi e Casini, in avanti Lisai gioca a supporto di Valenti e Villanova.

PRIMO TEMPO – Pronti via e l’Arzignano si fa vedere dalle parti di Bogdanic con la conclusione di Sammarco al 7’. Ma a trovare il vantaggio, che poi sarà il gol partita, è il Cartigliano, al 18’ con Boudraa che supera Enzo: 1-0. Due minuti più tardi è ancora pericoloso il Cartigliano, ma Di Gennaro non inquadra lo specchio della porta. Al 22’ chance per l’Arzignano con la conclusione di Antoniazzi che sfiora il pareggio. Al 29’ ci prova anche Pasqualino, che mette in difficoltà Bogdanic. Al 33’ si fa vedere il Cartigliano con Barzon, ma Enzo para centralmente.

RIPRESA – Si va alla ripresa e parte forte il Cartigliano che crea due pericoli al 1’ con Romagna e al 5’ con Di Gennaro, ma Enzo non si fa sorprendere. Al 6’ punizione dal limite di Lisai, deviato in calcio d’angolo; sugli sviluppi del corner Villanova di testa colpisce la traversa. Al 12’ nuovamente pericoloso il Cartigliano con Appiah, mentre al 26’ il neo entrato Monni sfiora il pareggio, ma Bogdanic salva. L’Arzignano si gioca la carta Maury, ma non riesce a trovare il gol del pareggio, ed anzi, nei minuti di recupero, i padroni di casa hanno due chance con Giusti, parata di Enzo, e Appiah, sul palo.

TESTA AL SEDICO – Finisce dunque con la nona sconfitta stagionale dei giallocelesti, che ora torneranno a lavorare, intensamente, per preparare nel migliore dei modi la prossima partita, valida per la Decima giornata del girone di ritorno, mercoledì 14 aprile alle ore 15 al Dal Molin contro il San Giorgio Sedico.



CARTIGLIANO – ARZIGNANO VALCHIAMPO 1-0 (pt 1-0)

CARTIGLIANO: Bogdanic, Boudraa, Gobbetti, Pregnolato, Appiah, Buson, Romagna, Burato, Di Gennaro (st 28’ Giusti), Barzon (st 18’ Parolin), Michelon (st 18’ Pelizzer). All. Alessandro Ferronato. A disposizione: Fantoni, Bagnara, Affollati, Ronzani, Mariuz, Nichele.

FC ARZIGNANO VALCHIAMPO: Enzo, Pasqualino, Rossi, Casini (st 12’ Monni), Molnar, Valenti (st 23’ Maury), Villanova, Lisai, Antoniazzi, Sammarco, Bigolin. All Giuseppe Bianchini. A disposizione: Circio, Roverato, Doda, Gabbani, Pettinà, Zuffellato, Calzati

ARBITRO: Giuseppe Vingo di Pisa. ASSISTENTI: Lorenzo Accardo di La Spezia e Andrea Lusetti di Reggio Emilia

RETI. Pt 18’ Boudraa (CA)

NOTE. Partita a porte chiuse. Espulsi: nessuno. Ammoniti: Casini, Di Gennaro, Pellizzer, Lisai. Angoli: 3-6. Recupero: pt 2’; st 5’.

Qui di seguito l’intervista a fine gara al tecnico Bianchini