La Migross Asiago Hockey sabato all’Odegar vuole riportarsi in parità con lo Jesenice

ALPS HOCKEY LEAGUE PLAYOFF – Archiviati i risultati di gara 1 si torna subito in campo!

In un’emozionante semifinale tra Migross Supermercati Asiago Hockey e HDD SIJ Acroni Jesenice gli sloveni hanno vinto per 4-3 dopo i tempi supplementari. Il gol decisivo di Bine Masic è stato segnato al 72° minuto di gioco. Per il diciottenne difensore è stato il primo centro in assoluto nella Alps Hockey League. Sabato, però, i giallorossi sono fermamente intenzionati a rimettere in parità la serie. Un’altra sconfitta dei giallorossi significherebbe il primo match-point per Jesenice da sfruttare già martedì sul ghiaccio di casa. Ma gli stellati sono una potenza quando giocano all’Odegar. Il team di coach Mattila ha perso solo una delle ultime 15 partite in casa. Jesenice, d’altra parte, è stato sconfitto in tre delle ultime cinque uscite in trasferta. Con la vittoria di giovedì, Jesenice è riuscito a pareggiare i conti negli scontri diretti. Ora entrambe le formazioni hanno dodici vittorie a testa. In questa stagione Jesenice ha vinto due volte su tre. Tuttavia, l’unica sfida ad Asiago è stata chiaramente ad appannaggio dal campione AHL 2018 (ASH) per 3-0 anche se i Red Steelers arrivavano da un periodo di fermo dovuto a precauzioni mediche.

L’inizio dell’incontro é fissato per le ore 19!

La foto di copertina é di Vito de Romeo