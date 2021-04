Sabato e domenica la Coppa Italia di orienteering a Schio e Velo d’Astico

ORIENTEERING – Sono in programma sabato 10 e domenica 11 aprile, rispettivamente a Schio e Velo d’Astico, la terza e quarta prova della Coppa Italia di Orienteering 2021.

La manifestazione, che ha carattere nazionale, è stata regolarmente autorizzata dai Comuni di competenza e organizzata dall’A.S.D. Vicenza orienteering team, che ha previsto un percorso sprint cittadino il sabato e la tanto agognata prima gara in bosco per la domenica, con un notevole sforzo organizzativo dato il periodo pandemico e la neve che ha ricoperto i percorsi fino a marzo inoltrato.

I percorsi saranno particolarmente interessanti perché le gare fungeranno da selezione per i prossimi Campionati europei in programma in Svizzera: i primi classificati saranno automaticamente ammessi alla kermesse continentale.

L’importanza della manifestazione è stata compresa delle amministrazioni di Schio e Velo (alle quali va il

ringraziamento di tutto il movimento orientistico!) sia come testimonianza che, nel rispetto delle regole,

certe manifestazioni si possono svolgere, sia come promozione turistica delle zone dell’Alto vicentino.

Sono attesi circa 500 concorrenti da tutta Italia che si sfideranno con mappa e bussola nel rispetto dei

rigidi protocolli anticovid deliberati dalla Federazione nazionale, già sperimentati nelle gare in Trentino e

Toscana (lo scorso anno) e a Lonigo e Montecchio Maggiore (a marzo).

Purtroppo tali protocolli non prevedono la partecipazione di atleti non agonisti che perderanno così la possibilità di provare uno sport che coniuga l’aspetto puramente atletico con quello strategico e mentale, tanto che l’orienteering viene spesso usato nelle aziende come strumento di team building.

Il via al primo concorrente sarà dato alle ore 15 di sabato (vicino a Piazza Falcone e Borsellino dove è fissato

anche il ritrovo) e alle 10 domenica nella zona di Villa Velo.