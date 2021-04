Rinviata la trasferta di Tramarossa Vicenza a Fabriano: il 17 aprile in casa il big-match con Ancona

BASKET SERIE B MASCHILE – La conferma è arrivata oggi, ma la notizia era nell’aria già da qualche giorno: il match di domenica tra Janus Fabriano e Tramarossa Vicenza è stato rinviato a data da destinarsi a causa di

alcune positività al Covid-19 riscontrate nello staff e nella squadra marchigiana.

Niente trasferta quindi per i biancorossi, che dovranno restare fermi per un altro fine settimana, in

attesa di sapere quando si recupereranno le partite contro Fabriano e Roseto.

Il prossimo impegno della Tramarossa è previsto per sabato 17 aprile quando al palazzetto di via Goldoni arriverà Ancona per un match che potrebbe valere un pezzo di podio.