Giulia Malvicini nuova palleggiatrice di Vicenza Volley in vista dei playoff

PALLAVOLO SERIE B1 FEMMINILE – Nuovo innesto per Vicenza Volley in vista di questo finale di stagione. E’ arrivata, infatti, Giulia Malvicini, palleggiatrice, classe 1997, fortissimamente voluta dal ds Mariella Cavallaro che ne sottolinea le qualità e il talento.

La giocatrice si e’ gia’ unita alla squadra e scendera’ sicuramente in campo gia’ questa sera nell’amichevole prevista al palazzetto.

“Arrivo in una società sicuramente ambiziosa – commenta – e io sono super felice di questa chiamata: per me non poteva esserci una scelta migliore di venire a Vicenza”.