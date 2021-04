AS Vicenza torna in campo mercoledì con un neoacquisto: Giovanna Martines

BASKET FEMMINILE – SERIE A2 – Vicenza torna in campo! Posto dietro alle spalle il tristo fardello covid con tutte le intuibili conseguenze negative, si parla finalmente di basket giocato.

GIOVANNA MARTINES NEOACQUISTO

Entra a far parte del roster di coach Sandro Sinigaglia Giovanna Martines, nativa di Napoli, cl 2000, alta cm 180, ala di ruolo, con un passato nelle giovanili del Battipaglia, poi un anno a Forlì in A2 e infine alla Virtus Bologna in A1.

Sosititusce Ursula Colabello, che per motivi di salute è stata costretta per quest’anno a smettere l’attività: a lei tutta la solidarietà e l’affetto della società con gli auguri più calorosi di pronta guarigione.

IL PUNTO SUL CAMPIONATO DI AS VICENZA

Vicenza dal tre gennaio ad oggi ha giocato cinque partite in tutto ed è dal tre marzo – con Moncalieri – che non disputa una partita agonistica. La Lega ha allargato i termini di chiusura del campionato con una data perentoria: 5 maggio anzichè 24 aprile per permettere alle squadre di disputare le partite rinviate.

Così Vicenza nei prossimi venti giorni dal 14 aprile al 4 maggio ha in calendario attualmente sette – diconsi sette – match, uno ogni tre dì!

Un tour de force incredibile, con un dato di fatto: la squadra, completamente guarita dai problemi legati al covid, ha cominciato ad allenarsi da poco a singhiozzo e al completo da…venerdì 9 aprile! Dopo la guarigione dal covid è stato obbligatorio superare visite mediche lunghe e impegnative per rispettare i severi protocolli FIP ed è per questo che si è arrivati solo ora agli indispensabili certificati di idoneità senza i quali è proibito anche allenarsi.

Lo stato di forma è un bel punto interrogativo, ma la squadra è giovane e la voglia di tornare in campo è elettrica e sicuramente ciò è un ottimo stimolo a fare bene.

LA RIPRESA MERCOLEDI’ 14 APRILE CON PONZANO IN CASA

Si riprende dunque mercoledì 14 aprile con Ponzano, proprio la squadra con cui Giovanna Martines ha cominciato l’attività agonistica quest’anno, per interrompere il rapporto col team a fine novembre.

Battesimo di prestigio per lei. “Sono venuta a Vicenza con molto entusiasmo e il fatto di poter essere utile da subito e di dover giocare ogni tre giorni mi carica ancora di più. Ho trovato un ambiente stupendo e compagne fantastiche: so di avere una bella chance da giocarmi!”

Ecco le prime quattro partite in programma.

Le prime due in casa mercoledì 14 aprile ore 19.30 contro Ponzano, domenica 18 ore 18.00 contro Mantova; il 21 a Bolzano alle 19.30 e infine il derby con Sarcedo al Palazzetto domenica 25 aprile ore 18.00.