Allo stadio Menti una lapide in memoria di Armando Frigo: la cerimonia il 25 aprile

CALCIO – Allo stadio Menti verrà posta una lapide muraria in memoria di Armando Frigo, detto “Reich”, giovane calciatore del Vicenza ed eroe dimenticato della Seconda guerra mondiale.

La lapide sarà collocata in prossimità dell’ingresso dello stadio e scoperta in occasione dell’anniversario della Liberazione il 25 aprile. Lo ha deciso la Giunta comunale per dare il giusto onore al giovane calciatore fucilato dai nazisti insieme ad altri tre ufficiali italiani il 10 ottobre del 1943 a Crkvice, in Croazia.