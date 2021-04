L’Arzignano Valchiampo torna in campo sabato nel derby con il Cartigliano (ore 15)

CALCIO SERIE D – Tempo di derby per l’Arzignano Valchiampo che, dopo il rinvio della partita con la Clodiense Chioggia e lo stop per le festività pasquali, torna in campo per giocare la partita valida per la nona giornata di ritorno del campionato di Serie D.

Una sfida ricca di significati quella contro il Cartigliano, che si giocherà sabato pomeriggio alle ore 15 allo Stadio “Fair Play” di Cartigliano in via Zamberlan. L’Arzignano Valchiampo è reduce da quattro vittorie di fila in campionato, ed è attualmente all’ottavo posto della classifica, con 39 punti in 25 partite, frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte. 28 gol fatti e 23 subiti per i giallocelesti, che finora in trasferta hanno collezionato 6 vittorie (Feltre, Sedico, Luparense, Belluno, Adriese e Virtus Bolzano), 2 pareggi (Trento e Montebelluna) e 5 sconfitte (Caldiero, Chioggia, Mestre, Manzano ed Este) mentre al Dal Molin hanno collezionato 5 vittorie (Cartigliano, Cjarlins, Ambrosiana, Campodarsego e Feltre), 4 pareggi (Chions, Adriese, Virtus Bolzano e Caldiero), e 3 sconfitte (Este, Belluno e Trento).

Nella classifica marcatori comanda Valenti con 7 reti, seguito da Lisai e Forte con 5, Calì con 4, Villanova con 2, chiudono Molnar, Monni, Altinier, Rossi e Borges con 1.

Di contro ci sarà il Cartigliano nono in classifica con 37 punti in 26 partite, frutto di 9 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte. 28 i gol fatti, 25 quelli subiti. In casa finora i ragazzi di Ferronato hanno conquistato 5 vittorie (Adriese, Ambrosiana, Feltre, Sedico, Mestre, Bolzano), 6 pareggi (Montebelluna, Manzanese, Campodarsego, Muzane, Belluno, Caldiero) e 1 solo ko (Luparense). Comanda la classifica marcatori Di Gennaro con 9 reti, seguito da Barzon con 4, Boudraa e Mattioli con 3, Gobbetti e Marchesan con 2, chiudono Appiah, Burato, Buson, Camparmò e Romagna con 1. La gara di andata terminò 2-0 per l’Arzignano al Dal Molin con un gol per tempo: aprì Calì al 41’, chiuse Altinier al 9’ della ripresa. La sfida sarà a porte chiuse, con la possibilità di seguire il match in diretta streaming senza commento sulla pagina Facebook “Cartigliano Calcio 1928” e diretta scritta su “FC Arzignano Valchiampo”.