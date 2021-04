In A2 i riflettori puntati sul derby tra Thiene e Montecchio Precalcino con vista playoff

HOCKEY PISTA SERIE A2 – Penultima della Serie A2 dopo la pausa pasquale che ha posto ancora la sottolineatura sulle due dominatrici. Vercelli e Viareggio si sono confermate nelle due gare di semifinali conquistando la finalissima. Se l’Engas ritornerà in pista sabato contro il terz’ultimo Pordenone (diretta FISRTV), invischiato nella zona retrocessione, per il CGC Viareggio è stata l’ultima gara ufficiale prima della Semifinale promozione fissata per il 22 maggio. Quindi la squadra di Massimo Mariotti sarà lontano dalla pista per 7 settimane, prima di giocarsi una gara secca per la promozione in massima categoria.

Per i piemontesi, invece, saranno ancora due le gare in programma per poi osservare cinque settimane di pausa per lo stesso motivo, in attesa delle due sfidanti che usciranno da un doppio turno di playoff.

La sfida del weekend però sarà il derby Thiene-Montecchio (Diretta FISRTV) che potrebbe anche essere l’antipasto per i playoff: le due realtà, divise da soli 10 km, si contenderanno il posto alle spalle della Roller Bassano. I biancorossi di Zanfi, sconfitti per 4-2 a Viareggio, avranno la gara casalinga contro il già retrocesso Azzurra Novara, in modo da assicurare la seconda piazza. Il Trissino, quinta forza del Girone A ospiterà il Bassano 54, per cercare di blindare la sua posizione dall’attacco del Cremona che, invece, giocherà contro il Modena. Un’altra partita molto importante è lo scontro tra Montebello e Seregno, con i lombardi che sono all’ultima spiaggia per cercare di risalire la classifica prima che la matematica li condanni. Anche i vicentini sono alla ricerca dei tre punti che potrebbero, invece, salvarli.