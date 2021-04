Il centrocampista Davide Pizzolato torna a… casa: vestirà la maglia del Calcio Schio

Davide Pizzolato, classe ’98, originario di Schio, centrocampista, vestirà da oggi la maglia del Calcio Schio ritrovando in team il compagno Luca Dal Dosso con cui ha condiviso l’esperienza delle giovanili nel Vicenza Calcio. Seguono per lui gli anni in serie D con Este e Luparense e, in seguito, il Treviso in Promozione.

“La passione per il calcio nasce fin da bambino, dai primi passi – racconta – Ho fatto nove anni di settore

giovanile a Vicenza, dagli Esordienti alla Primavera. Poi tre anni di serie D ad Este.

Quest’anno ho iniziato alla Luparense, sempre in D. A dicembre ho deciso di cambiare e

di andare in Promozione a Treviso. Purtroppo, con il Covid non si è potuto andare avanti. E ora

sono qui a Schio”.

– Le prime impressioni?

“L’ambiente è sicuramente positivo. Siamo una squadra giovane che ha voglia di fare bene e

divertirsi, che secondo me è la cosa principale, soprattutto in questo periodo in cui sappiamo

benissimo che ci sono determinate difficoltà”.

– Sogni ed obiettivi?

“Il mio obiettivo è quello di pensare al presente, partita dopo partita, cercando di fare il

meglio possibile e divertirmi. Ogni giocatore che ha la passione per il calcio, poi, sogna

naturalmente di arrivare più in alto possibile di categoria”.