Gianluca Peripoli nuovo presidente dell’UC Sovizzo: Piccola Sanremo in programma il 19 settembre

CICLISMO – L’Uc Sovizzo volta pagina e guarda al futuro: l’assemblea dei soci del sodalizio berico ha rinnovato il proprio direttivo eleggendo Gianluca Peripoli come nuovo presidente. Peripoli, 54 anni, grande appassionato di ciclismo, amministratore delegato di SabySport, vanta una importante esperienza amministrativa che attualmente lo vede impegnato come Presidente del Consiglio Comunale di Montecchio Maggiore.

“Sono onorato dell’incarico che l’assemblea dell’Uc Sovizzo ha voluto affidarmi. Questa società rappresenta una eccellenza associativa del nostro territorio che negli anni ha saputo portare sulle nostre strade degli eventi di altissima qualità per promuovere il ciclismo con grande forza ed efficacia” ha esordito con queste parole il neo-presidente Gianluca Peripoli. “Voglio rivolgere un sentito ringraziamento ad Andrea Cozza e tutto il direttivo uscente, nonchè al compianto Renato Finetti, per il lavoro svolto in questi anni l’obiettivo è quello di superare insieme anche questo difficile periodo caratterizzato dalla pandemia mantenendo immutata la qualità organizzativa che da sempre contraddistingue gli eventi messi in cantiere dall’Uc Sovizzo”.

Ad affiancare Peripoli ci saranno i vice-presidenti Giampaolo Tonello e Armando Zamberlan, il segretario Tobia Tonello e i consiglieri Giampaolo Biolo, Nicola Garbin, Stefano Ghiotto, Renzo Padoan, Mattia Peripoli, Maurizio Sbabo e Luciano Vezzaro.

Già fissato il primo appuntamento del 2021 che vedrà salire in cabina di regia l’appassionato staff dell’Uc Sovizzo: la Piccola Sanremo numero 54 che non è stata disputata nel 2020, si correrà il prossimo 19 settembre.

“In collaborazione con la FCI abbiamo scelto di spostare il classico appuntamento di primavera al prossimo autunno con la speranza di poter garantire la possibilità agli atleti e agli appassionati di vivere un’altra giornata di grande festa nel segno delle due ruote” ha anticipato Peripoli. “Stiamo già raccogliendo le richieste di partecipazione che ci sono giunte da tutte le parti d’Europa in questo periodo e la nostra segreteria provvederà nelle prossime settimane a stilare la lista dei team invitati che saranno chiamati a dare spettacolo sulle strade di Sovizzo. Infine un grande grazie va, in anticipo, a tutti gli amici Sponsor, alle Amministrazioni Comunale a partire dal Comune di Sovizzo e agli altri Enti pubblici che ci sosterranno in un momento così difficile e drammatico. Si tratta di una mano tesa molto preziosa che ci consentirà di non rischiare di perdere quello che è un patrimonio sportivo e culturale per il nostro territorio come è da più di mezzo secolo la Piccola Sanremo”.