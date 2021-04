Quindici gli alfieri del Team Bassano al Rally Sanremo storico: “Lucky” Battistolli e Fabrizia Pons alla ricerca del tris vincente

RALLY – – Parte con un numero importante d’iscritti la nuova stagione nel Campionato Italiano Rally Auto Sstoriche per il Team Bassano che, da detentore, tenterà una nuova scalata allo scudetto tricolore tra le scuderie; ma non solo.

Sono infatti ben quindici gli equipaggi che all’imminente Rally Sanremo difenderanno i colori del team guidato da Mauro Valerio.

Una squadra con conferme e novità e, tra quest’ultime, quella che vedrà “Lucky” e Fabrizia Pons vestire i

colori della compagine bassanese nei rally valevoli per il Campionato Europeo, Serie che avrà inizio

proprio dalla gara ligure dopo l’annullamento dell’edizione 2020: nuovamente al via con la Lancia Delta

Integrale 16V Gruppo A, il duo cercherà il terzo successo al Sanremo.

Situazione simile, in ottica Europeo, per Paolo Pasutti e Jean Campeis che tenteranno la rincorsa al titolo continentale con l’abituale Porsche 911 RSR Gruppo 4. Proseguendo con l’elenco, salta all’occhio la vettura con la quale Matteo Luise si presenta al via, ovvero la Subaru Legacy 4×4 Gruppo A, la medesima con la quale vinse il Rally Storico di Adria del 2017 assieme a Fabrizio Handel con cui torna a far coppia per l’occasione, candidandosi come possibile outsider.

Con una seconda Delta Integrale 16V Gruppo A, dopo il recente esordio nel Campionato Terra, si

schierano al via Paolo Baggio e Flavio Zanella mentre per Enrico Volpato e Samuele Sordelli va ad

iniziare una nuova stagione con la competitiva Ford Escort RS Gruppo 4. “Derby casalingo” nel gruppo B

tra la Porsche 911 SC/RS di Ermanno Sordi con Romano Belfiore alle note e la Lancia Rally 037 di

Edoardo Valente e Jeanne Françoise Revenu: Massimo Giudicelli e Paola Ferrari iniziano invece una

nuova sfida con la Volkswagen Golf GTI Gruppo 2 griffata dallo scudetto tricolore. Seguono a ruota, con

un gradito rientro nel CIR, Maurizio Elia e Luisa Zumelli sulla Ford Escort RS MK I Gruppo 2 e nella gara di

casa non poteva mancare Enrico Canetti che ritrova il volante dell’Opel Corsa GSI Gruppo A e Cristian

Pollini alle note. Se leggere nell’elenco Giacomo Questi e Giovanni Morina con l’Opel Ascona SR Gruppo 2

rappresenta una conferma, sono invece tre gli equipaggi al debutto nelle fila della scuderia dall’ovale

azzurro: Luca Bova con la Renault 5 GT Turbo Gruppo N condivisa con Emanuele Mischi, Cristiano Guasti

ed Ezio Scala su Opel Kadett GT/e Gruppo 2 e, infine, Alfredo Gippetto e Giuseppe Lusco con un’altra

Volkswagen Golf GTI Gruppo 2. A chiudere il gruppo, l’immancabile Autobianchi A112 Abarth: quella di

Rosario Pennisi ed Angelo Bregliasco che, sulle strade di casa, se la dovranno vedere con un’agguerrita

concorrenza nella classe 2-1150.

La gara scatterà nella mattinata di venerdì 9 aprile e si concluderà nel primo pomeriggio di sabato dopo

due tappe e quattordici prove speciali per 131,30 chilometri cronometrati: sei le prove del primo giorno,

otto nel secondo.

Oltre alle quindici in gara nel rally storico, altre tre vetture porteranno i colori del Team Bassano nei due

rally dedicati alle moderne: in quello valevole per il CIR, con una Skoda Fabia R5 sarà al via Italo Ferrara

il quale, alla soglia delle 81 primavere, non ha alcuna intenzione di smettere di correre: al suo fianco l’immancabile Gabriele Bobbio. Della partita anche Enzo Tomeo e Luca Rossanino su Fiat Uno 70 Gruppo

A mentre, nell’abbinato Rally delle Palme, toccherà ad Antonio Giamberardino e Franca Scannella su

Citroen C2 Racing Start Plus.