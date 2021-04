Il team Trivellato Racing by Villorba Corse mercoledì alle ore 14 si presenta in streaming

MOTORI – Mercoledì 7 aprile alle ore 14 il team Trivellato Racing by Villorba Corse svela i programmi sportivi 2021 in streaming via web. Il mondo dei media e gli appassionati potranno seguire la presentazione della stagione collegandosi al seguente link:

https://www.trivellato.it/landing/trivellato-racing

Sulle novità 2021 interverranno le personalità cardine della squadra, che lo scorso anno ha partecipato al Campionato Italiano GT schierando una Mercedes-AMG GT4.

A questo link è disponibile il trailer ufficiale (file video .mp4; 30 sec.): https://we.tl/t-EXqZYHsR3v