Dalle giovanili del Vicenza allo Schio ecco il difensore Alessandro Sacchetto

CALCIO DILETTANTi – Alessandro Sacchetto, originario di Caldogno, indossa ora la maglia

giallorossa. Dopo le esperienze nelle giovanili del Vicenza e dopo aver rappresentato in prima

squadra i colori del Caldiero, del Villafranca e del Pozzonovo, il difensore classe 2000 arriva al

Calcio Schio.

“Il calcio mi è piaciuto da sempre, fin da quando ero bambino – racconta – Logicamente, la frase fatta che dicono tutti, la prima cosa che si calcia da bambini è il pallone. Ho giocato nel San Paolo di Vicenza per quattro anni. Poi sono passato un anno a Montecchio e successivamente ho fatto cinque anni nel

settore giovanile del Vicenza. Per quanto riguarda invece le esperienze in prima squadra sono state a Caldiero e Villafranca per due metà di stagione. L’ultima avventura a Pozzonovo, prima dello stop del

campionato a causa del Covid-19″.

• E adesso l’arrivo a Schio…

“È stato inaspettato. Pensavo, infatti, di restare fermo ormai fino al termine della stagione. Poi ho ricevuto la chiamata e ho accolto ben volentieri la proposta. Fin da subito ho trovato un gruppo disponibile, propenso a riiniziare con tanta voglia. Adesso sta a noi farci vedere e battagliare in campo”.

– Sogni ed obiettivi?

“Metterci e mettermi in mostra il più possibile, sia a livello individuale che come squadra. E

poi fare il meglio e arrivare più in alto possibile con lo Schio in queste otto partite. Dopo si

vedrà”.