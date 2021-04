Giosuè Belardinelli al Calcio Schio per crescere insieme con la squadra

CALCIO DILETTANTI – Dalla Godigese, squadra trevigiana che prima dello stop dei campionati militava nel girone B dell’ Eccellenza, arriva allo Schio Giosuè Belardinelli, classe 2001, difensore centrale sinistro con all’attivo un’esperienza in serie D con il Cartigliano, originario di Marostica, che si racconta così: “La passione per il calcio nasce fin da piccolissimo. Ho iniziato nel settore giovanile del Bassano Virtus. In seguito, mi sono trasferito al Cartigliano dove ho fatto metà anno di Juniores nazionali per poi essere promosso in prima squadra in serie D. Ho finito la stagione e ho cominciato l’anno seguente sempre con questi colori. Successivamente sono passato al San Giorgio in Bosco dove ho giocato qualche partita in Promozione e ho vinto il campionato. Quest’anno avevo iniziato a Godego, in Eccellenza, giocando cinque partite su cinque, fino allo stop a causa del Covid-19″.

– E ora lo Schio…

“L’arrivo a Schio è stato inaspettato, però sono molto contento di essere stato chiamato per questa nuova avventura. Nonostante i pochi allenamenti fatti finora, ho trovato un bel gruppo unito”.

– Sogni ed obiettivi?

“Il mio obiettivo è quello di giocare il più possibile, cercando di esprimermi al meglio in questa

categoria e continuando il percorso che avevo iniziato in precedenza. Penso che, oltre al mio

percorso, sia importante però anche quello della squadra. Non ci poniamo un obiettivo ben

preciso, ma sicuramente puntiamo a fare il meglio possibile”.