MC Control Diavoli Vicenza sabato sera chiude il Master Round contro Ferrara

HOCKEY IN LINE SERIE A – Per Mc Control Diavoli Vicenza l’ultimo appuntamento di Master Round sarà sabato 3 aprile in casa contro Ferrara, con inizio gara per tutti alle ore 20 (l’altra partita in programma sarà fra Milano e Padova).

I biancorossi arrivano a questa sfida a punteggio pieno, con l’imbattibilità che dura da 21 giornate fra regular season e master round e dall’importante vittoria, prima della sosta dello scorso week-end, contro la rivale di sempre Milano, al termina di un bellissimo e combattutissimo confronto.

Il cammino della formazione guidata da coach Roffo non è mai stato così positivo, ma bisogna continuare su questa strada, mantenere la concentrazione anche sabato, contro una formazione forte e ostica come Ferrara che quest’anno si è dimostrata la seconda forza del campionato, in grado di fare lo sgambetto a chiunque (vedi vittoria all’overtime contro Milano).

I presupposti per vedere un altro match emozionante ci sono tutti e, anche se per i Diavoli non ci sono pressioni di classifica, già certo il primo posto in vista dei play off, si tratta di un valido test prima di cominciare il decisivo rush finale.

“Sarà una partita impegnativa e tosta, dovremo giocare sempre per vincere perché vittoria chiama vittoria – ha dichiarato Andrea Delfino, bomber dei Diavoli – Aspettiamo Ferrara sulla nostra pista dove proveremo a batterla”.