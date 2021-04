La Migross Asiago vince anche Gara 3 col Cortina e stacca il biglietto per la Semifinale!

HOCKEY GHIACCIO – ALPS HOCKEY LEAGUE – La Migross Supermercati Asiago Hockey vince 4 a 1 la serie dei Quarti con il Cortina ed accede alle Semifinali, dopo una bella partita che ha visto i Leoni avere il predominio nel gioco. Mattila recupera anche Olivero e può quindi contare sul roster al completo; è solo la seconda volta in stagione in cui l’Asiago può disporre di tutti i giocatori.

PRIMO TEMPO

Parte subito forte l’Asiago che nel primo minuto di gioco ha già la possibilità di andare in vantaggio con Rosa che si accentra ma viene fermato dall’intervento di De Filippo. Al 5’ il tiro di Michele Marchetti non trattenuto dal goalie ampezzano torna buono per Gellert, che tira due volte davanti alla porta, il primo tiro viene respinto dal portiere, il secondo finisce di poco a lato. Un minuto più tardi Matteo Tessari innesca Vankus, che viene fermato da De Filippo e da Barnabò con uno sgambetto che costa la penalità al Cortina. In superiorità numerica l’Asiago va vicino al goal solo in un’occasione con Rosa, autore di un’ottima discesa solitaria che viene fermata sul più bello.

A metà tempo ripartenza veloce dell’Asiago che coglie impreparato il Cortina: Casetti lancia Frei che difende bene il disco dall’attacco di Vainonen e fredda De Filippo. Tra l’11’ e il 12’ il Cortina rimedia due penalità, ma l’unica occasione pericolosa è creata da Michele Marchetti che serve Vankus, il cui tiro al volo finisce sul casco del portiere ospite.

SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo l’Asiago parte con un’inferiorità numerica che gestisce bene e ne esce indenne. Subito dopo altra penalità per i Giallorossi, ma anche in questa occasione gli ampezzani non riescono a sopraffare gli Stellati. Al 6’ arriva un’ulteriore penalità per i Leoni, questa volta il Cortina è pericoloso in due occasioni con Chad Pietroniro e Luca Zanatta ma Vallini è monumentale e respinge entrambi i tiri. Al 9’ Gellert trova il goal del raddoppio con un tiro dalla blu che trova De Filippo impreparato. Da questo momento in poi l’Asiago è assoluto padrone del ghiaccio e ha innumerevoli occasioni per incrementare il vantaggio ma le fallisce tutte. Al 13’ Cortina ancora in powerplay, ma l’unica occasione capita sui bastoni Giallorossi che allo scadere vanno vicini al 3-0 con Stefano Marchetti, appena rientrato dalla panca puniti. Poi ci provano Magnabosco, Rosa, Michele Marchetti ma gli attaccanti Stellati peccano un po’ di fredezza davanti alla gabbia. Al 18’ arriva beffardo il goal del Cortina con Cordiano, che conclude due volte verso la porta di Vallini e con il secondo tiro riesce a battere l’estremo Giallorosso, riaprendo di fatto un match che sembrava aver preso una piega ben definita in favore della Migross Asiago.

TERZA FRAZIONE

Nella terza frazione l’Asiago sopravvive ad altre due penalità, una nei primissimi minuti e una al 6’. Tornati in parità numerica l’Asiago piazza l’affondo che mette la partita in discesa: Michele Marchetti se ne va sulla destra, disco al centro per Frei che controlla bene e trafigge De Filippo per il 3 a 1. L’Asiago non vuole più correre rischi e controlla la partita, limitandosi ad allontanare il disco e cercando poco le azioni offensive. Il Cortina negli ultimi minuti ci prova con le unghie e con i denti, negli ultimi due minuti prova anche la carta dell’uomo di movimento in più ma gli Stellati sono messi bene in campo e perfetti tatticamente, riuscendo così a respingere tutte le azioni ampezzane. Negli ultimi secondi i Giallorossi recuperano il puck e lo depositano in rete con Michele Marchetti che pone fine alla contesa. La Migross Supermercati Asiago Hockey chiude la serie con un netto 3-0 e accede alle semifinali della Alps Hockey League.

Ai Leoni ora non rimane che attendere l’esito delle altre serie per conoscere il prossimo avversario.

LE FORMAZIONI IN CAMPO

Formazione Cortina: De Filippo (Valle Da Rin), Vainonen, Panciera, Vallazza, Cordiano, Larchere Em., Pietroniro P., Larcher En., Zanatta M., Sanna, De Zanna, Cazzola, Zanatta A., Barnabò, Alverà, Pietroniro C., Zardini Lacedelli, Faloppa, Giftopoulos, Adami, Moser.

Formazione Asiago: Vallini (Stevan L.), Forte, Miglioranzi, Casetti, Tessari A., Marchetti S., Ginnetti, Parini, Gellert, Mantenuto, McParland, Dal Sasso, Tessari M., Stevan M., Frei, Vankus, Olivero, Lievore, Marchetti M., Rosa, Magnabosco.