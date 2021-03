MOTORI – È di nuovo l’emergenza sanitaria dovuta al perseverare della pandemia a far variare i calendari dell’edizione 2021 del Trofeo Rally Aci Vicenza, organizzato dall’Ente vicentino in collaborazione con la Scuderia Palladio Historic.

È infatti notizia di questi ultimi giorni quella del duplice rinvio sia del primo rally auto moderne quanto di quello delle storiche. Il Rally Bellunese slitta di cinque settimane andando a collocarsi il 22 e 23 maggio, diventando così il secondo appuntamento dopo il Valpolicella fissato per il 7 e 8 maggio.

Più complicata è la situazione del Valsugana che, per il secondo anno, si trova costretto ad annunciare il rinvio, per ora a data da destinarsi, in attesa che si possa sbrogliare la pesante situazione sanitaria nella provincia di Trento, oltre a riuscire a trovare una giusta collocazione nel calendario dei rally storici, rispettando quanto previsto dai regolamenti.

Con l’occasione, si ricorda ai conduttori che le iscrizioni vanno perfezionate contestualmente al rinnovo della licenza presso l’ufficio sportivo di AC Vicenza, dove ritireranno cinque serie di adesivi che obbligatoriamente dovranno essere applicati sulla vettura.

Al fine di evitare l’esclusione dal trofeo, ne viene appunto consegnato un quantitativo utile a coprire le esigenze di quei conduttori che corrono con vetture in affitto.