Al PalaCollodi contro SR Ipag Unione Volley da Torino arriva Barricalla: stasera ore 19,30

PALLAVOLO FEMMINILE – SERIE A2 – POOL SALVEZZA – Le ragazze del Sorelle Ramonda-Ipag torneranno stasera mercoledì 24 marzo 2021 alle 19,30 sul taraflex del PalaCollodi, contro la formazione del Barricalla Cus Torino. Nel frattempo è stata rinviata la partita causa Covid contro il Club Italia che era prevista nel fine settimana.

Abbiamo raccolto dall’allenatore Mario Fangareggi il suo punto di vista dopo l’importante vittoria su Montale:

“Torino è una buona squadra, ma siamo forti delle nostre ultime prestazioni che si sono dimostrate fruttuose. Questa condizione ci dona una grande determinazione: siamo consapevoli che anche contro Torino possiamo costruirci occasioni interessanti. Mancano ancora diversi match per chiudere la Pool Salvezza e, pur essendo un campionato a singhiozzo a causa dei continui rinvii e delle incertezze legate alla pandemia, continuiamo a voler portare a casa tutti i punti possibili in base alle occasioni che ci si presenteranno. Questa settimana ci attendono due appuntamenti: contro Torino nel turno infrasettimanale e sabato alle 12 in casa di Olbia. Siamo convinti di poter avvicinare il nostro obiettivo, ossia la permanenza in A2”.

LA DIRETTA IN STREAMING

Ricordiamo lo streaming live per seguire mercoledì 24/03/2021 le atlete di MONTECCHIO MAGGIORE impegnate nell’importante sfida contro Barricalla Cus Torino a partire dalle ore 19.25 sul canale di legavolleyfemminileTV.