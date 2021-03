Sofia Antolini vince il “Rodeo” sui campi di casa del Circolo Tennis Vicenza

TENNIS – Una “cavalcata” vincente che l’ha vista battere tre giocatrici prima di aggiudicarsi, in finale, il derby con la compagna di circolo Chiara Di Vina.

Sofia Antolini è stata la vincitrice del torneo disputato sui campi di casa del Circolo Tennis Vicenza andato in scena nello scorso fine settimana. Sofia (2.7) ha esordito battendo Vittoria Toffano (2.8 del TC Mestre) per 4-2 4-1 per poi superare nell’ordine Anna Speri (2.6 del TC Peschiera) con un duplice 4-0, piegare in rimonta Martina Muzzolon (2.4 del CT Scaligero) per 2-4 4-2 8-6 e infine conquistare il successo contro Chiara Di Vina con un eloquente 4-0 4-0.

Una vittoria di buon auspicio in vista del debutto, domenica 28 marzo, nel campionato di serie C a squadre contro l’AT Verona e che arriva ad una settimana di distanza dall’affermazione della compagna di allenamento, e grande amica, Caterina Novello nel Torneo Super Next Gen Italia.