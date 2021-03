Sabato sera Tramarossa Vicenza torna in campo contro la Sutor Montegranaro

BASKET SERIE B MASCHILE – Sabato 27 marzo, alle ore 20.30, dopo quasi tre settimane senza basket, il pallone a spicchi tornerà a rimbalzare in via Goldoni per una partita della Tramarossa Vicenza.

Ospite dei biancorossi sarà la Sutor Montegranaro, prima avversaria per la seconda fase ad orologio. Per l’occasione, la partita non sarà trasmessa solo su LNP Pass, ma sarà disponibile anche su MediaSport Channel, canale disponibile su digitale terrestre (675) e anche sulla piattaforma Sky (canale 814).

Finalmente, quindi, i ragazzi di coach Ciocca tornano in campo dopo un’assenza prolungata dal

parquet: il rinvio della sfida contro Teramo a Spicchi ha obbligato la squadra biancorossa ad una

pausa forzata lo scorso weekend. Questo ovviamente non compromette né muta gli obiettivi della

squadra, che adesso dovrà cercare di avere la meglio dei gialloblu per riprendere il discorso da dove

si era interrotto, possibilmente vincendo per iniziare a guardare la classifica concentrandosi sulla

metà alta e un obiettivo play-off sempre più alla portata.

Società dalla lunga tradizione nella pallacanestro italiana, con un passato anche recente in massima

serie, la Sutor Montegranaro quest’anno finora ha faticato: il ruolino parla di cinque vittorie e dieci

sconfitte finora, con l’ultimo ko incassato a Padova contro la Virtus sabato scorso.

I gialloblu stanno lottando per salvarsi e per questo motivo arriveranno intenzionati a fare bottino pieno. Vicenza dovrà fare attenzione soprattutto alla lunga batteria di esterni degli ospiti: Bonfiglio,

Cipriani, Minoli e Gallizzi fino a questo momento della stagione sono stati i migliori realizzatori

della Sutor e rappresentano gli attaccanti più pericolosi della squadra. Nel pitturato agiranno

soprattutto Romanò e Riva, più ai margini della rotazione Tibs, Stanzani e Ciarpella.