L’Arzignano anticipa a sabato la sfida con la Virtus Bolzano e festeggia il gol di Villanova

CALCIO SERIE D – Gli sono bastati cinque minuti per trovare il gol vittoria, quello che ha portato in dote tre punti preziosi ad un Arzignano Valchiampo che nelle ultime settimane ha recuperato parecchi punti e posizioni in classifica.

Parliamo di Michele Villanova, l’esterno d’attacco che contro il Feltre ha messo a segno il suo secondo gol in maglia gialloceleste, anche stavolta decisivo ai fini del risultato finale. L’inserimento dell’ex giocatore del Piacenza prosegue spedito ed è sempre tra i protagonisti in questo ottimo momento che sta vivendo la squadra in campionato. Con lui abbiamo voluto fare il punto della situazione, in prospettiva di una settimana che porterà la squadra verso la difficile trasferta altoatesina sul campo della Virtus Bolzano, anticipata dalla LND a sabato 27 marzo, con inizio alle ore 14.30.

“Domenica siamo riusciti ad indirizzare il match quasi subito nella giusta direzione – esordisce – concludendo un primo tempo senza soffrire quasi nulla e con un paio di occasioni nostre sprecate per il raddoppio. Del secondo c’è solo il rammarico di non essere riusciti a chiudere la partita ed essere stati in apprensione fino alla fine”.

Come valuti la sua prestazione?

“Abbiamo disputato tutti una buona gara e questa è la cosa più importante in questo momento: personalmente sono molto contento di aver trovato il gol che poi ha deciso il match. Quindi continuiamo così”.

Sabato si torna in trasferta sul campo della Virtus Bolzano. Che partita si aspetta e con che spirito bisogna prepararla?

“Domenica affrontiamo un avversario davvero tosto, che soprattutto in casa sa mettere spesso in difficoltà gli avversari, ma noi dobbiamo continuare con questa mentalità e voglia di vincere tutte le partite”.

Che finale di stagione vi attendendete?

“Le sensazioni per il finale di stagione sono sicuramente positive! Queste tre vittorie consecutive ci danno molto morale e noi vogliamo fare di tutto per provare a continuare su questo trend”.