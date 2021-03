Il CSI di Vicenza riparte col Giocovid: corso mercoledì 24/3 ore 20,45 per allenatori educatori

FORMAZIONE – Tutti convocati gli “alleducatori” del CSI di Vicenza per imparare i nuovi giochi con distanziamento sociale dedicati ai bambini della scuola primaria: mercoledì 24 marzo alle 20,45 serata su “Giocovid” con uno dei tre autori il formatore del CONI del Friuli Venezia Giulia e docente di scienze motorie Vincenzo Stera.

“Noi del CSI non stiamo fermi e approfittiamo di queste settimane per prepararci alla ripartenza – afferma il presidente del CSI di Vicenza Francesco Brasco -. Grazie alla nostra commissione formazione del Comitato provinciale siamo riusciti a organizzare questa serata utilissima per gli allenatori educatori delle società sportive del CSI e per gli operatori dei servizi pre- e post-scuola e dei centri estivi”.

“Dopo Pasqua speriamo di uscire dalla zona rossa – continua il presidente – ma non sappiamo per quanto tempo dovremo ancora seguire le norme del distanziamento sociale anti-covid. E’ preoccupante pensare di restare fermi con i più piccoli che debbono apprendere gli schemi motori di base, e il tempo intanto passa. Ecco allora che arriva il Giocovid inventato da bravi docenti di scienze motorie che si dedicano proprio alla fascia di età delle scuole Primarie: così potremo giocare e divertirci (muoverci e socializzare) mantenendo le distanze!”

La serata del CSI avrà un occhio di riguardo verso gli allenatori dei gruppi sportivi dell’atletica leggera. Per loro è il primo di 4 incontri formativi: seguiranno infatti 3 lezioni per l’aggiornamento del tesserino di allenatore educatore del CSI.

Per accedere al webinar scrivere a formazione@csivicenza.it (priorità a coloro che fanno richiesta entro la serata di lunedì 22/3). Il corso è gratuito e offerto dal Comitato provinciale del CSI.

