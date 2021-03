Volley Vicenza batte Giorgione 3-0 e guadagna la vetta

VOLLEY FEMMINILE – SERIE B1 – Clamoroso risultato in casa per Anthea Volley Vicenza che ha battuto con un risultato netto la principale avversaria del girone C2 della serie B1: il Duetti Giorgione. Un risultato secco come dicevamo per 3-0: 25-22, 25-17, 25-22. All’andata fu Giorgione a piegare le vicentine.

La squadra allenata da Luca Chiappini oggi pomeriggio al palasport “Antonio Concato” si è presa la rivincita e ha battuto le avversarie castellane in quello che può essere definito il derby del Veneto centrale. Una vittoria che porta Vicenza in vetta alla classifica e sempre più vicina ai play off promozione.

In campo per le biancorosse il sestetto vincente degli ultimi match: Errichiello (opposto), le due centrali Cheli (capitano) e Bisoffi, la palleggiatrice Marini, le schiacciatrici Rossini e Marcolina. E naturalmente il libero Elena D’Ambros. Inserimento anche di Bisoffi in battuta. A metà dell’ultimo set è rientrata la schiacciatrice Milocco al posto di Marcolina.

Anthea Vicenza sempre in vantaggio, ad esclusione dell’ultimo set: le trevigiane dopo due set persi sono partite forte mettendo sotto Vicenza, ma alla fine capitan Cheli e compagne hanno ristabilito l’ordine in campo, riagguantando il set e andando a vincere!

Giorgione ha subito molto le palle basse e le schiacciate corte di Vicenza. Le padrone di casa hanno sfoggiato murate micidiali.