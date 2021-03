Semafaro rosso per il 10° Valsugana Historic Rally costretto al rinvio

RALLY – Ci hanno provato fino all’ultimo valutando tutte le soluzioni possibili, ma l’inaspettato e significativo aumento dell’emergenza causata dalla pandemia, confermata anche dal passaggio in “zona rossa” della provincia di Trento, ha costretto i vertici di Manghen Team e Team Bassano, congiuntamente ad Autoconsult Competition, ad annunciare la richiesta di rinvio a data da destinarsi della decima edizione del Valsugana Historic Rally e Historic Classic di regolarità sport.

L’emergenza sanitaria e la connessa difficoltà a poter disporre con certezza dei mezzi necessari per

ottemperare a quanto previsto dal piano sanitario hanno portata alla sofferta, ma inevitabile decisione.

Gli organizzatori, forti del gradimento dimostrato nelle scorse edizioni dagli equipaggi partecipanti, sono

già al lavoro per trovare una data alternativa, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti per le gare

titolate ACI Sport.