MOC – Mediterranean Open Championships: XVI edizione tra Lonigo e Montecchio Maggiore nel fine settimana 20 e 21 marzo 2021

ORIENTEERING – E’ stato presentato quest’oggi a Venezia in video conferenza dalla sede del Consiglio regionale del Veneto, la XVI edizione del MOC Mediterranean Open Championships di orienteering, gara di orientamento che apre la stagione con gli appuntamenti di Lonigo, sabato 20 marzo, e il giorno successivo a Montecchio Maggiore nel Vicentino.

Nove le nazioni in gara con prove classificate World Ranking Event. Vi saranno atleti oltre che italiani di Austria, Germania, Norvegia, Finlandia, Ucrina, Svizzera, Francia e Repubblica Ceca.

Introducendo l’evento il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha detto che “la gara di orienteering che oggi presentiamo è un voler guardare avanti, è un messaggio che diamo ai nostri concittadini che con sopportazione eccezionale stanno affrontando quello che sembra essere l’ultimo miglio di una maratona infinita”: Ciambetti poi ha sottolineato come “Con la gara di Lonigo e Montecchio Maggiore celebriamo i primi vent’anni di vita del Park World Tour Italia (PWT Italia). Questa associazione si è adoperata per anni al fine di sviluppare e divulgare uno sport vero, una disciplina tutt’altro che semplice”.

Gabriele Viale, organizzatore e anima della manifestazione ha presentato la gara del prossimo week-end: “Si tratterà di una sfida nella sfida – aggiunge Viale – e ringrazio i Comuni e gli sponsor. Avremo i più grandi interpreti della disciplina come l’8 volte campione del mondo, Daniel Hubmann, Simone Aebersold, i francesi Isla Basset e Frederic Tranchant, l’austriaco Robert Merl e il norvegese Kasper Fosser e il 14 volte campione italiano Riccardo Scalet“. residente Il Presidente nazionale Nazionale FISO, Sergio Anesi ha sottolineato l’importanza dell’evento pur nell’emergenza Covid: “Riusciamo, attraverso un protocollo molto puntuale che ci consente il controllo dell’attività, a ripartire. Mezza Italia è in zona rossa, ma molti atleti saranno al via all’insegna della sicurezza”.

Il presidente onorario PWT Italia, Michele Barbone ha preannunciato che sarà l’Italia ad ospitare in Pulia nel 2022 il campionato mondiale master, mentre il Presidente FISO Veneto, Mauro Gazzerro: ha ricordato come “come il Veneto, come il Trentino, è una delle regioni leader per l’Orientering. Nel 2021 avremo ben 5 campionati italiani nelle varie discipline e il gran finale con la Coppa del Mondo in Cansiglio. Un totale di 10.000 partecipanti, sempre che tutto si svolga nella normalità vista la Pandemia”.

E’ stata poi la volta dei sindaci di Lonigo Pierluigi Giacomello e di Montecchio Maggiore Gianfranco Trapula, le due località che ospiteranno il 20 e il 21 marzo le due gare previste dal cartellone.

Infine la parola a Riccardo Scalet, atleta nazionale Italiana orienteering e da 5 anni tesserato PWT: “Per me sarà una buona opportunità per competere e confrontarmi con i migliori al mondo: domenica cercherò il grande risultato”.