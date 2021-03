L’U19 della Pallamano Scuola Vicenza perde con onore sul campo di Us Torri: 27-17

HANDBALL – FIGH – U19 – Nella seconda giornata di campionato under 19 di federazione la Pallamano Scuola Vicenza ha affrontato in trasferta US Torri. La squadra allenata da Collese-Martinello è scesa in campo rimaneggiata con tre titolari indisponibili.

La partita parte in salita per Vicenza, con il Torri subito avanti e con i giocatori del capoluogo un po’ contratti. Il primo tempo si chiude 14-7 per il Torri.

Nella ripresa la Pallamano Scuola Vicenza gioca con maggiore grinta ma non riesce ad esprimere un gioco fluido in attacco, sprecando molte conclusioni in porta e due contropiedi.

Risultato finale 27-17 per i padroni di casa. Considerate le numerose assenze, tutto sommato si sono viste in campo cose positive da parte dei ragazzi di Collese-Martinello.

C’è da sottolineare che Pallamano Scuola Vicenza si allena su di un campo piccolo, non regolamentare e nelle partite fa fatica ad ambientarmi sui campi regolamentari 40×20.