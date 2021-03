Esordio in campionato per U17 Pallamano Scuola Vicenza: primo tempo strepitoso col Malo

HANDBALL – FIGH – U17 – Esordio in campionato contro il Malo per i ragazzi dell’U17 di Pallamano Scuola Vicenza allenato da Giancarlo Collese e Maria Martinello. Una partita combattuta dall’inizio alla fine, giocata a ritmi alti.

Prima frazione di gioco in cui i rosa del capoluogo hanno messo in campo grinta e determinazione, riuscendo a contenere bene gli avversari e a superarli nel punteggio.

Nella ripresa il Malo è partito subito forte con la finalità di rifarsi: e infatti si porta in vantaggio.

La partita si gioca punto a punto, fino agli ultimi minuti quando gli avversari piazzano l’allungo decisivo e portano a casa il risultato. I nostri ragazzi hanno pagato qualche sbavatura di troppo in fase difensiva e i palloni persi in attacco. Risultato finale 34-37.

Vince malo di 3, ma grande partita per Vicenza: lo staff e gli allenatori sono soddisfatti per un ritorno in partita di un gruppo importante dopo il fermo di tanti mesi.